Αθλητικά

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι στον τελικό της Μαρίας Σάκκαρη στο Athens Open

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι στον τελικό της Μαρίας Σάκκαρη στο Athens Open
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι να παρακολουθούν από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση.

Η Μαρία Σάκκαρη πρόκειται να παντρευτεί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέσα στο 2027 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι παρακολούθησαν σχεδόν όλα τα ματς της Ελληνίδας τενίστριας στο Athens Open, στηρίζοντας την προσπάθεια της μελλοντικής γυναίκας του γιου τους.

Φυσικά, στο box της Μαρίας Σάκκαρη βρέθηκε σε ένα ακόμα αγώνα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, για να στηρίξει την αγαπημένη του.

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