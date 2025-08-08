Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραβίασαν κανονισμό σε έλεγχο ντόπινγκ και τιμωρήθηκαν από την UEFA

Παρατύπησαν και δέχθηκαν ποινή. Η UEFA τιμώρησε τους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 5.000 ευρώ -τον καθένα- για παραβίαση των κανονισμών σε έλεγχο ντόπινγκ, λίγο μετά τη ρεβάνς της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Ίντερ, για τα ημιτελικά του Campions League.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca, Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Ελέγχου Ντόπινγκ (Άρθρο 21.8) και δεν παρουσιάστηκαν αμέσως στο Σημείο Ελέγχου (Άρθρο 21.10(α)), όπως απαιτείται από τους κανονισμούς, για να ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία.

Επίσης ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα από τις διοργανώσεις συλλόγων της UEFA για παραβίαση των γενικών αρχών δεοντολογίας (Άρθρο 11(1) του Κανονισμού) και παραβίαση των βασικών κανόνων αξιοπρεπούς δεοντολογίας (Άρθρο 11(2)(β) του Κανονισμού).

Ανάλογη ποινή επιβλήθηκε και στον βοηθό του Μάρκους Σοργκ, για τους ίδιους λόγους.