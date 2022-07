Η Λέφσκι Σόφιας θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη (21/07, 20:00, LIVE από το Newsit.gr) στο πρώτο ματς για τα προκριματικά του Conference League και όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι θα είναι sold out.

Κι αυτό γιατί στα εκδοτήρια του γηπέδου της Λέφσκι Σόφιας υπήρξαν ουρές για ένα εισιτήριο, με τους Βούλγαρους να ανυπομονούν για την ευρωπαϊκή “μάχη” με τον ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί πάντως με μία κερκίδα κλειστή, λόγω τιμωρίας της βουλγαρικής ομάδας και έτσι περίπου 3.000 θέσεις στην εξέδρα θα είναι κενές.

