Λέιλα Φερνάντες – Μαρία Σάκκαρη 2-0: Ήττα με κάτω τα χέρια και αποκλεισμός στο China Open

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να συνεχίσει την καλή παράδοση που είχε κόντρα στη Λέιλα Φερνάντες. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα από την 23χρονη Καναδέζα με 6-2, 6-0 για το 2ο γύρο του China Open και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά (1000άρι της WTA).

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Λέιλα Φερνάντεζ επί της Μαρίας Σάκκαρη, σε τέσσερις αγώνες με την δυναμική Καναδέζα να εκμεταλλεύεται και τις πέντε ευκαιρίες για break, ολοκληρώνοντας τη σπουδαία νίκη της σε μόλις 75 λεπτά αγώνα στο Court 3.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε χαμηλό ποσοστό στο σερβίς (μόλις 54% στο πρώτο και 36% στο δεύτερο) με αποτέλεσμα η Φερνάντες να πάρει περισσότερους από τους μισούς πόντους (25/46) στο σερβίς της Σάκκαρη.

Στη φάση των “32” του τουρνουά του Πεκίνου, η Φερνάντες θα αντιμετωπίσει την Γοκό Γκοιφ, Νο.2 στο ταμπλό.

STRAIGHT SETS @leylahfernandez gets her first win in four attempts over Sakkari, 6-2, 6-0.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/r9Bhd7gKUf — wta (@WTA) September 26, 2025

Απ’ την άλλη, η Μαρία Σάκκαρη θα στραφεί στο επόμενο τουρνουά, το Wuhan Open, που είναι επίσης 1000άρι της WTA και ξεκινάει σε 10 μέρες (6-12 Οκτωβρίου).