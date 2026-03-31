Λεμονής: «Οι νίκες σε Βρέμη και Ρώμη το 2007 ήταν το σημείο καμπής για την κατάκτηση του Conference League»

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Τάκης Λεμονής έχει επιστρέψει στους πάγκους, όντας προπονητής της σερβικής Ραντνίτσκι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη σερβική «mozzartsport», ο Τάκης Λεμονής μίλησε για τα χρόνια που βρισκόταν στον πάγκο του Ολυμπιακού και χαρακτήρισε το ιστορικό πρώτο ευρωπαϊκό διπλό επί της Βέρντερ Βρέμης το 2007 ως τη στιγμή που άλλαξε την ιστορία των Πειραιωτών.

Παράλληλα, ο πολύπειρος προπονητής αναφέρθηκε και στην κατάκτηση του Conference League από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.

Όσα δήλωσε ο Τάκης Λεμονής

Για το διπλό του Ολυμπιακού στη Βρέμη:

«Νομίζω ότι αυτή η νίκη άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού, επειδή πριν από αυτό είχαμε 32 συνεχόμενα παιχνίδια στο Champions League εκτός έδρας χωρίς νίκη. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο βάρος για όλους μας. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μας κορόιδευαν επίσης για αυτό το θέμα. Φυσικά, ο Ολυμπιακός είχε παίξει προηγουμένως με τον Μπάγεβιτς στα προημιτελικά, αλλά ούτε εκείνη τη σεζόν κέρδισε μακριά από κανέναν. Για μένα, ήταν κάτι που έπρεπε να σταματήσει, ήμουν εμμονικός με αυτό. Έτσι, πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, πήγα στον τότε πρόεδρο Κόκκαλη.

Και τον ρώτησα: ‘Ποιος θέλετε να είναι ο στόχος μας την επόμενη σεζόν; Θέλετε να πάρουμε έναν ακόμη τίτλο στην Ελλάδα ή να κάνουμε μια σημαντική πορεία στην Ευρώπη;’ Του είπα: ‘Έχω κουραστεί να ακούω άλλα πράγματα. Δεν το αντέχω. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό’. Και μετά με ρώτησε τι πρότεινα… Πήγα σε εκείνη τη συνάντηση πολύ καλά προετοιμασμένος. Έφερα μια λεπτομερή ανάλυση των αγώνων μας στο Champions League και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η διαφορά ήταν τεράστια.

Στην Ελλάδα περνάμε το 90% του χρόνου μπροστά στην περιοχή πέναλτι του αντιπάλου, και το Champions League είναι σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Χρειαζόμασταν ένα διαφορετικό προφίλ παικτών. Ο Ολυμπιακός έπαιζε πάντα με ένα “παλιομοδίτικο δεκάρι”, είχαμε ακόμη και μερικούς σπουδαίους, όπως ο Τζιοβάνι ή ο Ριβάλντο, αλλά έπρεπε να αλλάξουμε το στυλ. Και μετά είπα στον πρόεδρο – χρειαζόμαστε νέους παίκτες για αυτό, όχι μεγάλα ονόματα, αλλά καλούς παίκτες. Και φέραμε τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, τον Λούα Λούα… Υπήρχε και αντίπαλος μέσα στην ομάδα».

Για την επιτυχία εκείνης της ομάδας: «Θυμάμαι πολύ καλά την πρώτη μέρα της προπόνησης στην Αυστρία. Πήγα στο δωμάτιο για να κάνω ένα ντους, μετά κάπνιζα ακόμα, άναψα ένα τσιγάρο και είπα: Αυτό ήταν! Έχουμε μια φανταστική ομάδα! Ήταν η πρώτη φορά από την πρώτη προπόνηση που ένιωσα τόσο δυνατός, γιατί είδα πώς θα λειτουργούσε. Μετά γυρίσαμε σπίτι και στον πρώτο αγώνα ελέγχου χάσαμε από τον Πανιώνιο με 0-1. Ο πρόεδρος φυσικά ρώτησε τι συνέβαινε, αλλά απάντησα: «Έχετε την καλύτερη ομάδα που είχατε ποτέ».»

Ακόμα και πριν από το ταξίδι στη Βρέμη, παίξαμε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι εναντίον του Άρη στη Θεσσαλονίκη με 1-1, δεχθήκαμε ένα γκολ στο τέλος και η ατμόσφαιρα δεν ήταν η καλύτερη. Αλλά μετά λάμψαμε εναντίον της Βέρντερ, και 15 μέρες αργότερα νικήσαμε και τη Λάτσιο εκτός έδρας. Ωστόσο, το καλύτερο παιχνίδι, όχι μόνο σε αυτόν τον κύκλο, αλλά ίσως και στην προπονητική μου καριέρα, το παίξαμε εναντίον της Ρεάλ στο Μπερναμπέου. Από το δέκατο λεπτό είχαμε έναν παίκτη λιγότερο λόγω της τιμωρίας του Τοροσίδη. Και μέχρι το 75ο λεπτό προηγούμασταν με 2-1. Στο τέλος, πήγαμε όλοι στην περιοχή τους και σκόραραν για εμάς από τις αντεπιθέσεις για το τελικό 4-2. Ήταν η Ρεάλ με τους Ραούλ, Φαν Νίστελροϊ, Ρομπίνιο, Γκούτι, Σνάιντερ. Αξέχαστος αγώνας!».

Για την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό: «Το ονειρευόμουν! Θυμάμαι να οδηγώ το αυτοκίνητο και να ακούω τη ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, όταν ο Κώστας Κεντέρης κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα. Σταμάτησα το αυτοκίνητο και σκέφτηκα γιατί να μην κερδίσουμε το Champions League; Λοιπόν, είναι το Conference League, αλλά τα καταφέραμε, πήραμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο! Και, πάλι, νομίζω ότι το σημείο καμπής έγινε εκείνη τη σεζόν με εκείνες τις νίκες στη Βρέμη και τη Ρώμη».

Για τη νίκη επί της ΑΕΚ με 4-3 τη σεζόν 2001/02: «Αυτά είναι παιχνίδια όπου δεν υπάρχει αύριο. Θυμάμαι κάθε στιγμή εκείνου του Σαββατοκύριακου. Η μεγαλύτερη εντύπωση ήταν όταν πήραμε το λεωφορείο από το ξενοδοχείο για το στάδιο. Προς το Ολυμπιακό Στάδιο, από το κέντρο της Αθήνας, όπου ξεκινήσαμε, μας ακολουθούσαν σε όλη τη διαδρομή οπαδοί με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Και στο λεωφορείο, δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια. Η μουσική ήταν ενισχυμένη στο μέγιστο, οι Βραζιλιάνοι μας, είχαμε μερικούς από αυτούς, έφεραν αυτά τα τύμπανα bongo και τα χτύπησαν. Κυριολεκτικά ήταν σαν να πηγαίναμε σε πόλεμο.

Όταν κατεβήκαμε από το λεωφορείο, είπα στους βοηθούς μου: “Αν δεν το έχετε προσέξει, έχουμε ήδη κερδίσει αυτό το παιχνίδι”. Μπορούσα ήδη να το διαβάσω στα μάτια των παικτών μου. Ήμουν απόλυτα ήρεμος. Ήταν η πρώτη φορά που δεν είπα τίποτα για τακτική στους παίκτες μου πριν από το παιχνίδι. Απλώς έγραψα και τα 27 ονόματά τους στον πίνακα και είπα: Αυτή είναι η ομάδα που ξεκινάει σήμερα».

Για τους Τζόρτζεβιτς και Κοβάσεβιτς: “Δεν είχα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα με κανέναν από αυτούς τους σπουδαίους παίκτες. Γιατί για να είσαι σπουδαίος παίκτης, πρέπει να είσαι σπουδαίος επαγγελματίας. Έτσι ήταν ο Ριβάλντο, για παράδειγμα, πάντα ο πρώτος στην προπόνηση, ο τελευταίος που έφευγε από την προπόνηση, πάντα σε επιπλέον προπόνηση. Ακόμα και εκείνα τα χρόνια που πολλοί πίστευαν ότι ήρθε στον Ολυμπιακό μόνο και μόνο για να εκπληρώσει το συμβόλαιό του.

Ο Τζόλε ήταν ένας απίστευτος παίκτης, ένας από τους καλύτερους στην ιστορία του συλλόγου. Ήταν ο ηγέτης. Όσο για τον Ντάρκο, ήρθε στον σύλλογο σε ηλικία 33 ετών. Όταν ένας από τους σπουδαιότερους ξένους που έχουν παίξει ποτέ για αυτόν τον σύλλογο προπονείται έτσι, τι μπορούν να κάνουν οι νεότεροι παρά να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα; Θυμάμαι ακριβώς, όταν παίξαμε τον τελικό του Super Cup την Τετάρτη, και το Σαββατοκύριακο είχαμε έναν αγώνα στο πρωτάθλημα, ο οποίος ήταν προτεραιότητα για μένα και είχα ήδη αποφασίσει να κρατήσω όλους τους παίκτες της πρώτης ομάδας για το Σαββατοκύριακο, ακόμη και στο πρωτόκολλο να μην τους συμπεριλάβω.

Ο Ντάρκο είχε ακόμη και έναν ελαφρύ τραυματισμό και δούλευε ατομικά. Και την ημέρα του αγώνα, ήρθε σε μένα και μου είπε: ‘Κόουτς, ξέρω ότι δεν είχες σχεδιάσει να παίξω, αλλά πρέπει να είμαι στον πάγκο, δεν θα έπρεπε να είναι κακό, αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, θα είμαι εκεί για να βοηθήσω’. Γι’ αυτό, μεταξύ άλλων, ήταν ένας σπουδαίος παίκτης. Οι κινήσεις του στην περιοχή του πέναλτι είναι για σεμινάρια για νεαρούς επιθετικούς. Απλώς για να το παρακολουθώ και να το απορροφώ”.

Για το αν υπάρχει μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα από την κατάκτηση του Euro 2004 από την Ελλάδα: “Αυτό ή η Λέστερ; Τώρα, το ερώτημα είναι ποιο είναι μεγαλύτερο. Ένα θαύμα, φυσικά, με την έννοια ότι κανείς δεν ήλπιζε ότι θα φτάναμε έστω και στα μισά του δρόμου, αλλά όταν το βλέπεις από αυτή την οπτική γωνία, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν το άξιζε. Παίξαμε ως ομάδα, είχαμε μια δυνατή άμυνα, αλλά και παίκτες ικανούς να μετατρέψουν τις ελάχιστες ευκαιρίες σε γκολ. Ο Ότο Ρεχάγκελ απέκτησε μια βάση παικτών και επέμεινε με αρχές, είχε απεριόριστη εμπιστοσύνη, δεν τους άλλαξε με κανένα κόστος, ακόμα κι αν υπήρχαν μερικοί παίκτες που πολλοί πίστευαν ότι είχαν θέση στην εθνική ομάδα λόγω της ποιότητάς τους, όπως ο Ζήκος ή ο Στολτίδης”.

Για τη φετινή μάχη στην Stoiximan Super League: “Γενικά, προτιμώ ένα πρωτάθλημα με 18 ομάδες, δύο γύρων και χωρίς πλέι οφ. Νομίζω ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι το πιο δίκαιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να είσαι φανταστικός για εννέα μήνες και μετά να σου συμβούν κάποιοι τραυματισμοί ή κάτι τέτοιο σε μια κρίσιμη περίοδο της σεζόν. Αλλά, έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να το δεχτούμε. Είναι ελκυστικό για την τηλεόραση, άλλωστε, είναι φανταστικό για κάποιον να παρακολουθεί τον αγώνα, ή στην προκειμένη περίπτωση τρεις ομάδες, οι οποίες έχουν σχεδόν ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν τον τίτλο. Έτσι είναι παντού στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ έχει μια μικρή διαφορά. Νομίζω ότι καμία από τις ομάδες δεν έχει δείξει απόλυτη σταθερότητα από την αρχή της σεζόν, όλες είχαν κάποια σκαμπανεβάσματα. Η ΑΕΚ έχει ένα μικρό πλεονέκτημα βαθμών, αλλά στο τέλος, όποιος έχει τους λιγότερους τραυματισμούς και απουσίες σημαντικών παικτών, νομίζω ότι θα έχει το πλεονέκτημα”.

Για το αν θα είναι στον πάγκο της Ραντνίσκι και τη νέα σεζόν: “Το μόνο πράγμα που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι το επόμενο παιχνίδι. Δεν μιλάω καν για το μέλλον με τους πιο στενούς μου συνεργάτες. Γιατί είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Είμαστε εκατό τοις εκατό συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα, είμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από τις 3 Ιανουαρίου που μαζευτήκαμε μετά τις διακοπές, οι μόνες μέρες που δεν περάσαμε όλη μέρα στο γήπεδο ήταν όταν ήμασταν στην Τουρκία. Ακόμα και όταν οι παίκτες έχουν ρεπό, εμείς είμαστε εδώ. Γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μικρό θαύμα εδώ. Και στο ποδόσφαιρο, τόσα πολλά μπορούν να αλλάξουν σε μια εβδομάδα. Η γραμμή μεταξύ νίκης και ήττας είναι τόσο λεπτή, ειδικά στη Σερβική Σουπερλίγκα, όπου οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι κυριολεκτικά σε αποχρώσεις και ο καθένας μπορεί να νικήσει τον καθένα”.