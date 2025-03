Λεμπρόν Τζέιμς: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έβαζε 250 πόντους στα 70’s»

Σε μία από τις σπάνιες παρουσίες του σε αθλητικές εκπομπές, ο Λεμπρόν Τζέιμς χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να αναδείξει την ποιότητα των παικτών στο σημερινό NBA, σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες.

Στις ΗΠΑ γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πόσο… soft είναι το μπάσκετ αυτή την εποχή, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να έχει αντίθετη άποψη και να αναφέρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως έναν από τους παίκτες που θα έκαναν… πλάκα στο NBA στα 70’s.

Πιο συγκεκριμένα, ο “Βασιλιάς” τόνισε χαρακτηριστικά τα εξής: “Θέλετε να μου πείτε ότι ο Γιάννης δεν θα έπαιζε ένα παιχνίδι NBA την δεκαετία του 70′; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα σημείωνε 250 πόντους σε έναν αγώνα στα 70’s. 250!”.

Lebron on Pat McAfee:



“You trying to tell me Giannis wouldn’t be able to play an NBA game in the 70s? Giannis would have 250 points in a game in the 70s. 250!” pic.twitter.com/037PDTAQ0A