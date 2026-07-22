Αθλητικά

Λεμπρόν Τζέιμς: Το βίντεο – γκάφα των Χιτ που «έδειξε» επιστροφή στο Μαϊάμι

Οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο θεωρούνται φαβορί για την απόκτηση του Λεμπρόν Τζέιμς
Ο Λεμπρόν Τζέιμς
Ο Λεμπρόν Τζέιμς με τη φανέλα των Λέικερς / Reuters / Brad Penner-Imagn Images
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Οι Μαϊάμι Χιτ έκαναν μία “γκάφα” στον επίσημο λογαριασμό τους στο Youtube, προκαλώντας έντονη φημολογία γύρω από τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι φίλαθλοι των Χιτ βρήκαν μία προγραμματισμένη ζωντανή μετάδοση για τις 27 Ιουλίου, με τίτλο «LeBron James Introductory Press Conference». Το βίντεο κατέβηκε άμεσα, όμως πρόλαβε να προκαλέσει συζήτηση γύρω από την ενδεχόμενη επιστροφή του Λεμπρόν Τζέιμς στη Φλόριντα.

Εκπρόσωπος της ομάδας του Μαϊάμι εξήγησε ότι το βίντεο δημοσιοποιήθηκε κατά λάθος και είχε δημιουργηθεί απλώς ως προετοιμασία για το ενδεχόμενο ο Λεμπρόν Τζέιμς να επιλέξει τους Χιτ.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έχει ανακοινώσει ακόμη σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν, την 24η της καριέρας του στο NBA.

Οι Μαϊάμι Χιτ θεωρούνται φαβορί, αλλά για την ώρα, το επίμαχο βίντεο αποτελεί μόνο ένα επικοινωνιακό λάθος.

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