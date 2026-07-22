Ο Μάριο Χεζόνια στο στόχαστρο αρκετών ομάδων του NBA

Ο Μάριο Χεζόνια αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενημερώνοντας ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Ο επόμενος σταθμός του Μάριο Χεζόνια παραμένει, πάντως, άγνωστος, με τον Μαρκ Στάιν να υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλές ομάδες του NBA που ενδιαφέρονται για τον Κροάτη φόργουορντ.

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Ο Αμερικανός δημοσιογράφος πρόσθεσε, ακόμα, ότι μερικές από τις ομάδες που εξετάζουν τον Μάριο Χεζόνια, “κυνηγούν” και τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Την περασμένη σεζόν, ο Κροάτης άσος μέτρησε μέσο όρο 13,3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 0,8 κλεψίματα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντα ςτους Μαδριλένους μέχρι τον τελικό του Final Four της Euroleague.