Αθλητικά

Ο Μάριο Χεζόνια στο στόχαστρο αρκετών ομάδων του NBA

Το όνομα του Κροάτη φόργουορντ "παίζει" δυνατά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο Μάριο Χεζόνια αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενημερώνοντας ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Ο επόμενος σταθμός του Μάριο Χεζόνια παραμένει, πάντως, άγνωστος, με τον Μαρκ Στάιν να υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλές ομάδες του NBA που ενδιαφέρονται για τον Κροάτη φόργουορντ.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος πρόσθεσε, ακόμα, ότι μερικές από τις ομάδες που εξετάζουν τον Μάριο Χεζόνια, “κυνηγούν” και τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Την περασμένη σεζόν, ο Κροάτης άσος μέτρησε μέσο όρο 13,3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 0,8 κλεψίματα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντα ςτους Μαδριλένους μέχρι τον τελικό του Final Four της Euroleague.

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Αθλητικά
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