Αθλητικά

Ο Τεό Μαλεντόν απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού

Ισπανός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι το τριφύλλι ψάχτηκε για την περίπτωση του Γάλλου γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης
Μαλεντόν
Ο Μαλεντόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης/ EPA
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Ο Παναθηναϊκός σαρώνει την αγορά για να βρει τον βασικό πόιντ γκαρντ του ενόψει της νέας σεζόν, με τους πράσινους να εξετάζουν περιπτώσεις διαφόρων παικτών, μεταξύ αυτών και του Τεό Μαλεντόν.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι, ο Παναθηναϊκός προσέγγισε την πλευρά του Γάλλου γκαρντ και κατέθεσε μία εξαιρετική πρόταση με υψηλότερες αποδοχές από εκείνες που έχει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο Μαλεντόν ήταν αρνητικός.

Ο διεθνής άσος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν σε 38 παιχνίδια της Euroleague με τους Μαδριλένους, μετρώντας 9,4 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 11,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Δεν δικαιολόγησε, πάντως, τις προσδοκίες που είχαν οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης γι’ αυτόν, όταν τον έφεραν στην Ισπανία από τη Βιλερμπάν, έχοντας ρόλο ρολίστα στο σύνολο του Σκαριόλο.

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Αθλητικά
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