Ο Τεό Μαλεντόν απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός σαρώνει την αγορά για να βρει τον βασικό πόιντ γκαρντ του ενόψει της νέας σεζόν, με τους πράσινους να εξετάζουν περιπτώσεις διαφόρων παικτών, μεταξύ αυτών και του Τεό Μαλεντόν.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι, ο Παναθηναϊκός προσέγγισε την πλευρά του Γάλλου γκαρντ και κατέθεσε μία εξαιρετική πρόταση με υψηλότερες αποδοχές από εκείνες που έχει στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο Μαλεντόν ήταν αρνητικός.

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Ο διεθνής άσος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν σε 38 παιχνίδια της Euroleague με τους Μαδριλένους, μετρώντας 9,4 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 11,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Panathinaikos, Theo Maledon’u transfer etmek istedi. Oyuncuya Real Madrid’de kazandığından daha çok para teklif edildi.



Ancak Real’le müzakerelere bile başlamadan Maledon Panathinaikos’un teklifni reddetti. (Sergio Martinez Urcelay) pic.twitter.com/RIgP9eB433 — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) July 21, 2026

Δεν δικαιολόγησε, πάντως, τις προσδοκίες που είχαν οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης γι’ αυτόν, όταν τον έφεραν στην Ισπανία από τη Βιλερμπάν, έχοντας ρόλο ρολίστα στο σύνολο του Σκαριόλο.