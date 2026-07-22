Ο Φαν Μπόμελ νέος προπονητής του Βελγίου

Το Βέλγιο αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή μετά το τέλος του Μουντιάλ.

Ο Ρούντι Γκαρσία αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής Βελγίου, παρότι κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ, όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου, Ισπανία.

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Οι Βέλγοι ετοιμάζονται να αλλάξουν σελίδα, με τον Μαρκ Φαν Μπόμελ να αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής της ομάδας.

Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί το deal.

Tελευταία δουλειά του Φαν Μπόμελ ήταν στην Άντβερπ, ενώ ο 49χροος προπονητής έχει περάσει επίσης από Βόλφσμπουργκ και Αϊντχόφεν.