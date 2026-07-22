Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προπονήθηκε στο κλειστό του Ζωγράφου μαζί με τον Ντέβιον Μίτσελ

Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέστρεψε στα παλιά του λημέρια, δουλεύοντας μαζί με τον νέο του συμπαίκτη στους Χιτ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προπονήθηκε στο κλειστό του Ζωγράφου μαζί με τον Ντέβιον Μίτσελ
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στο NBA, η οποία θα είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες, αφού θα τον βρει στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας δουλεύει σκληρά για να είναι απόλυτα έτοιμος στη νέα πρόκληση της καριέρας του, πραγματοποιώντας ατομικές προπονήσεις. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε, μάλιστα, στα παλιά του λημέρια, αφού προπονήθηκε στο κλειστό του Ζωγράφου, εκεί δηλαδή που έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα.

Δεν ήταν, μάλιστα, μόνος του, αφού μαζί είχε και τον νέο του συμπαίκτη στους Χιτ, Ντέβιον Μίτσελ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στο Μαϊάμι για να παρουσιαστεί επίσημα από τους Χιτ, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να δει και αγώνα του Μουντιάλ.

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