Αθλητικά

Λεωφορείο με οπαδούς της Σέλτικ πήρε φωτιά μετά το ντέρμπι με τη Ρέιντζερς

Εξετάζεται το ενδεχόμενο βανδαλισμού από τις αρχές στη Σκωτία
Λεωφορείο με οπαδούς της Σέλτικ πήρε φωτιά μετά το ντέρμπι με τη Ρέιντζερς
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Σέλτικ γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Ρέιντζερς στο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας, αλλά οι οπαδοί της είχαν και μία… λαχτάρα μετά το φινάλε της αναμέτρησης, με το λεωφορείο τους να πιάνει φωτιά κατά την αποχώρηση από το γήπεδο.

Λίγο μετά τη λήξη του Ρέιντζερς – Σέλτικ, το λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Σέλτικ τυλίχθηκε στις φλόγες και προκάλεσε αναστάτωση στη Γλασκώβη, χωρίς πάντως να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμό.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στη γύρω περιοχή του Πάρκχεντ και η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το πίσω μέρος του λεωφορείου, αλλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε και προκάλεσε πυκνούς μαύρους καπνούς.

Οι επιβάτες κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το όχημα, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομικοί. Το συμβάν προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή, ενώ οι σκωτσέζικες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού και του βανδαλισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
169
124
92
78
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo