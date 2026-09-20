Λεωφορείο με οπαδούς της Σέλτικ πήρε φωτιά μετά το ντέρμπι με τη Ρέιντζερς

Η Σέλτικ γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Ρέιντζερς στο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας, αλλά οι οπαδοί της είχαν και μία… λαχτάρα μετά το φινάλε της αναμέτρησης, με το λεωφορείο τους να πιάνει φωτιά κατά την αποχώρηση από το γήπεδο.

Λίγο μετά τη λήξη του Ρέιντζερς – Σέλτικ, το λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Σέλτικ τυλίχθηκε στις φλόγες και προκάλεσε αναστάτωση στη Γλασκώβη, χωρίς πάντως να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμό.

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Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στη γύρω περιοχή του Πάρκχεντ και η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το πίσω μέρος του λεωφορείου, αλλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε και προκάλεσε πυκνούς μαύρους καπνούς.

Celtic fans setting fire to the own bus outside Celtic Park after getting hammered 0:1 by Rangers in the Old Firm Derby today https://t.co/BR6p7SgFyf pic.twitter.com/TPjcMmfhs1 — (@thecasualultra) September 20, 2026

Οι επιβάτες κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το όχημα, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομικοί. Το συμβάν προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή, ενώ οι σκωτσέζικες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού και του βανδαλισμού.