Λεσόρ για την επιστροφή του: «Μόνο ο Θεός ξέρει πως θα νιώσω, ελπίζω να μην παίξω σκ@@@»

Ο Ματίας Λεσόρ είναι κοντά στην επιστροφή του στη δράση για τον Παναθηναϊκό, μετά τη μεγάλη ταλαιπωρία που πέρασε με τον τραυματισμό του από το Δεκέμβριο του 2024 και το παιχνίδι με την Μπασκόνια.

Σε συζήτηση που είχε Λεσόρ με τον Χάινς και τον Λάρκιν σε podcast της Euroleague ανέφερε, ότι μόνο ο Θεός ξέρει πώς θα νιώσει στην επιστροφή του στο παρκέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Γάλλος ρωτήθηκε για το αίσθημα που θα νιώσει όταν πατήσει παρκέ ξανά μετά από πολλούς μήνες μπροστά σε 20.000 φιλάθλους που θα ζητωκραυγάζουν το όνομά του και απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια.

An honest assesment from @ThiasLsf As we edge closer to that LONG awaited return!



EuroLeague and Friends Global, Episode 2. OUT NOW!



Watch on the link below pic.twitter.com/V1ojrxnEuJ — EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2026

«Μόνο ο Θεός ξέρει πως θα νιώθω, απλά ελπίζω να μην παίξω σκ@@@. Ο Σέιν (σ.σ Λάρκιν) ξέρει πως είναι ο Εργκίν (σ.σ Αταμάν), αν χάσεις ένα σουτ βγαίνεις έξω», είπε χαρακτηριστικά ο παίκτης του Παναθηναϊκού.

Τότε ο Λάρκιν, γελώντας, επιβεβαίωσε το σχόλιο για τον προπονητή Αταμάν: «Είναι δεδομένο, αν γίνει αυτό θα σου πει έλα κάτσε στον πάγκο φίλε».