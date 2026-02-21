Αθλητικά

Λέτσε – Ίντερ 0-2: Καλπάζουν προς τον τίτλο οι «νερατζούρι»

Μικιταριάν και Ακάντζι έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Κίβου
Οι παίκτες της Ίντερ
Οι παίκτες της Ίντερ πανηγυρίζουν/ REUTERS/Daniele Mascolo

Η Ίντερ πήρε τη νίκη με 2-0 στην έδρα της Λέτσε και απέκτησε απόσταση δέκα βαθμών από τη δεύτερη Μίλαν στη βαθμολογία της Serie A.

Ο Ντι Μάρκο βρήκε δίχτυα στο 51′ , όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από υπόδειξη του VAR. Ο Μικιταριάν στο 75′ ήταν αυτός που έδωσε τη λύση στην Ίντερ, καθώς μετά από κόρνερ κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Λέτσε.

Ο Ακάντζι στο 82′ με κεφαλιά, μετά και πάλι από εκτέλεση κόρνερ της Ίντερ, έκανε το 2-0 στην αναμέτρηση και «καθάρισε» τη νίκη για τους Μιλανέζους.

Οι νερατζούρι με αυτό το εκτός έδρας τρίποντο έφτασαν τους 64 βαθμούς στην Serie A και

