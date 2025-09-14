Συμβαίνει τώρα:
Λεβαδειακός – ΑΕΚ live για την 3η αγωνιστική της Super League

Δυο αήττητες ομάδες «μονομαχούν» στη Βοιωτία
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Super League
3η αγωνιστική
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, έχοντας στο… πλάι την στήριξη των οπαδών της. Οι Βοιωτοί προέρχονται από τη σπουδαία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1), ενώ είχε προηγηθεί η νίκη (3-2) επί της Κηφισιάς. Η Ένωση επιδιώκει να συνεχίσει το απόλυτο των επιτυχιών της (2/2 κόντρα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης), στην πρώτη της… έξοδο στο φετινό πρωτάθλημα.

19:57 | 14.09.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:53 | 14.09.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:52 | 14.09.2025

Την αναμέτρηση στο «Λάμπρος Κατσώνης» διευθύνει ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Απτόσογλου, ενώ 4ος διαιτητής είναι ο Ανδρικόπουλος. Στο VAR είναι ο Κουμπαράκης, με βοηθό τον Ανδριανό.

19:51 | 14.09.2025

Ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκινά τον Λεβαδειακό με τους: Λοντίγκιν, Βίχο, Αμπού Χάνα, Τσάπρα, Λιάγκα, Τσόκαι, Τσιμπόλα, Κωστή, Παλάσιος, Όζμπολτ, Λαγιούς

Στον πάγκο είναι οι: Ανάκερ, Σουρδής, Κάτρης, Μανθάτης, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Βέρμπιτς και Συμελίδης

19:51 | 14.09.2025

Στην αποστολή της ΑΕΚ για πρώτη φορά και ο Μάρκο Γκρούγιτς

19:49 | 14.09.2025

Στη Λιβαδειά ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος

19:48 | 14.09.2025

Ο Λούκα Γιόβιτς παίζει για πρώτη φορά βασικός με την Ένωση

19:47 | 14.09.2025

Αναπληρωματικοί: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Πιερό, Καλοσκάμης, Ζίνι.

19:47 | 14.09.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κουτέσα, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Γιόβιτς, Ελίασον

19:47 | 14.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λεβαδειακός – ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική στη Super League

19:47 | 14.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
