Λεβαδειακός – Άρης, Βόλος – ΟΦΗ στην πρεμιέρα: Το πρόγραμμα των πλέι οφ 5-8 της Super League

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) στα γραφεία της Super League η κλήρωση για τα πλέι οφ 5-8, που ενδεχομένως να κρίνουν το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.
Και λέμε ενδεχομένως καθώς η πέμπτη θέση που οδηγεί στο Conference League μπορεί να μην δώσει τελικά ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν ο ΟΦΗ νικήσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πάλι το καλό εισιτήριο για το Europa League.
Στα πλέι οφ 5-8 συμμετέχουν οι Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος και Άρης. Στην πρεμιέρα ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Άρη και ο Βόλος τον ΟΦΗ.
Κλήρωση Stoiximan Super League Playoffs θέσεις 5-8#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/YFP90J1TOZ— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
Το πρόγραμμα των αγώνων των πλέι οφ 5-8
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
Βόλος – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Άρης
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
Άρης – Βόλος
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
Λεβαδειακός – Βόλος
ΟΦΗ – Άρης
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
Άρης – ΟΦΗ
Βόλος – Λεβαδειακός
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
Βόλος – Άρης
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Άρης – Λεβαδειακός
ΟΦΗ – Βόλος
Η ειδική βαθμολογία των πλέι οφ της Super League 5-8
1) Λεβαδειακός 21
2) ΟΦΗ 16
3) Βόλος 16
4) Άρης 15
Η πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ 5-8 είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, ενώ το μίνι πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 16-17 Μαΐου.
Οι ημερομηνίες των πλέι οφ 5-8
