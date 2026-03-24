Λεβαδειακός – Άρης, Βόλος – ΟΦΗ στην πρεμιέρα: Το πρόγραμμα των πλέι οφ 5-8 της Super League

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) στα γραφεία της Super League η κλήρωση για τα πλέι οφ 5-8, που ενδεχομένως να κρίνουν το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Και λέμε ενδεχομένως καθώς η πέμπτη θέση που οδηγεί στο Conference League μπορεί να μην δώσει τελικά ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν ο ΟΦΗ νικήσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πάλι το καλό εισιτήριο για το Europa League.

Στα πλέι οφ 5-8 συμμετέχουν οι Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος και Άρης. Στην πρεμιέρα ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Άρη και ο Βόλος τον ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα των αγώνων των πλέι οφ 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Άρης

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

Άρης – Βόλος

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Λεβαδειακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Βόλος – Άρης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Άρης – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Βόλος

Η ειδική βαθμολογία των πλέι οφ της Super League 5-8

1) Λεβαδειακός 21

2) ΟΦΗ 16

3) Βόλος 16

4) Άρης 15

Η πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ 5-8 είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, ενώ το μίνι πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 16-17 Μαΐου.

Οι ημερομηνίες των πλέι οφ 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου