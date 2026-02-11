Συμβαίνει τώρα:
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1 τελικό: Οι Κρητικοί για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Betsson

Έχοντας σηκώσει μια φορά το τρόπαιο, οι Κρητικοί έφτασαν για 4η φορά στον τελικό
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Η ρεβάνς του 1-1 του Παγκρητίου
0 - 1
τελικό
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΟΦΗ (0-1) στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Το 1-1 του πρώτου αγώνα “προστέθηκε” στην πρόκριση των Κρητικών στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

19:03 | 11.02.2026
Από το Newsit.gr καλή συνέχεια
19:01 | 11.02.2026

Πρόκριση για τους Κρητικούς στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

19:00 | 11.02.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού με 1-0 στη Βοιωτία
18:58 | 11.02.2026
Ο Νους φεύγει από τον αγώνα και την θέση του παίρνει ο Θεοδοσουλάκης στο 90+7'
18:55 | 11.02.2026

Ανέβηκε και ο Λοντίγκιν για μια εκτέλεση φάουλ

18:55 | 11.02.2026
90+2'

Στα σώματα το σουτ του Τσάπρα μέσα από την περιοχή

18:51 | 11.02.2026
7 τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:47 | 11.02.2026
88'
Κίτρινη κάρτα στον Παπαδόπουλο του Λεβαδειακού
18:46 | 11.02.2026
84'
Αλλαγή για τον ΟΦΗ, ο Πούγγουρας στη θέση του Μπόρχα Γκονζάλες
18:45 | 11.02.2026
18:42 | 11.02.2026
82'

Σουτ του Παπαδόπουλου από τον άξονα και έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, μπλόκαρε ο πορτιέρε των Κρητικών

18:38 | 11.02.2026
79'
Αλλαγή για τον Λεβαδειακό. ο Οζέγκοβιτς στη θέση του Όζμπολτ
18:32 | 11.02.2026
18:31 | 11.02.2026
68'
Αλλαγή για τον Λεβαδειακό. Ο Μανθάτης στη θέση του Λιάγκα
18:27 | 11.02.2026
68'

Ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα τυο διαγώνιο σουτ του Βήχου

18:24 | 11.02.2026
18:23 | 11.02.2026
Λίγο πριν (57')
...ο Λεβαδειακός έκανε διπλή αλλαγή. Παπαδόπουλος και Πεντρόζο εντός Τσοκάι και Γκούμας εκτός
18:22 | 11.02.2026
60'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό

Ο Πεντρόσο βγήκε τετ-α-τετ με τον Χριστογεώργο που τον νίκησε με σωτήρια επέμβαση. Ακολούθως ο Κωστή προσπάθησε να εκτελέσει, αλλά και πάλι επενέβη ο πορτιέρε του ΟΦΗ, χωρίς δυσκολία αυτή τη φορά

18:14 | 11.02.2026
56'

Σέντρα του Βέρμπιτς από αριστερά, ο Παλάσιος πήδηξε στο δεύτερο δοκάρι, δεν έπιασε καλά την κεφαλιά -υπό πίεση- με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ

18:14 | 11.02.2026
52'

Τραγικό πλασέ του Κωστή, έξω από τκ μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά

18:13 | 11.02.2026
50'

Γύρισμα του Παλάσιος από δεξιά, ο επερχόμενος Κωστή έπιασε την κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα άουτ

18:09 | 11.02.2026
47'
Μεγάλη φάση για τον Λεβαδειακό

Ο Μάγκνουσον έβγαλε τη μακρινή μπαλιά, ο Παλάσιος προσπάθησε να κάνει την πάσα με τη μια, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, έμεινε μπροστά στον Αργεντινό που έπιασε το σουτ και την έστειλε να περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου

18:08 | 11.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
18:07 | 11.02.2026
Αλλαγή για τον ΟΦΗ. Ο Κανελόπουλος στη θέση του Φούντα
18:06 | 11.02.2026
Αλλαγή για τον Λεβαδειακό. ο Βέρμπιτς στη θέση του Μπάλζι
18:03 | 11.02.2026

Αν και έχει προβάδισμα πρόκρισης, ο ΟΦΗ καλείτι να αντέξει στην πίεση του Λεβαδειακού, παίζοντας με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή -με δεύτερη κίτρινη κάρτα- του Σαλσέδο

18:03 | 11.02.2026
18:02 | 11.02.2026
18:01 | 11.02.2026

Με το σκορ αυτό, ο ΟΦΗ παίρνει την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά και το 1-1 στο πρώτο ματς, στο Παγκρήτιο

17:59 | 11.02.2026
17:51 | 11.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
17:51 | 11.02.2026
17:49 | 11.02.2026
45+4'
ΔΟΚΑΡΙ για τον Λεβαδειακό, σε σουτ του Παλάσιος μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά
17:48 | 11.02.2026
3 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
17:45 | 11.02.2026
45'
ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ, 0-1 με τον Λαμπρόπουλο

Εκτέλεση φάουλ, τρομερή κεφαλιά από τον Έλληνα αμυντικό και γκολ για τους Κρητικούς

17:43 | 11.02.2026
44'
Κίτρινη κάρτα στον Τσοκάι
17:37 | 11.02.2026
41'
Μεγάλη φάση για τον Λεβαδειακό

Εκτέλεση κόρνερ, ο Οζμπολτ έπιασε τη γυριστή κεφαλιά, αλλά ο Μπόρχα Γκονζάλεθ έδιωξε την μπάλα πάνω στην γραμμή 

17:36 | 11.02.2026
36'
Κίτρινη κάρτα και στον Χρήστο Κόντη
17:35 | 11.02.2026
33'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή για τον Σαλσέδο - Με δέκα παίκτες ο ΟΦΗ
17:34 | 11.02.2026

Σκληρό τάκλιν του Σαλσέδο στον Τσκάι

17:32 | 11.02.2026
31'

Σουτ του Όζμπολτ εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ

17:31 | 11.02.2026
17:28 | 11.02.2026
17:24 | 11.02.2026
26'

Γύρισμα του Τσαπρα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, παρέμβαση αμυνόμενου μέσα από τη μικρή περιοχή και κόρνερ

17:23 | 11.02.2026

Ο Λεβαδειακός έχει ανεβάσει την απόδοσή του και έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο

17:17 | 11.02.2026
21'
Κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο για σκληρό φάουλ στον Τσοκάι, στο χώρο του κέντρου
17:15 | 11.02.2026
Άκυρη η κόκκινη κάρτα στον Αθανασίου - Συνεχίζει με 11 παίκτες ο ΟΦΗ

Δεν έδωσε φάουλ ο διαιτητής

17:14 | 11.02.2026

Ο Παπαπέτρου θα δει τη φάση

17:14 | 11.02.2026

Αναμονή για τον έλεγχο του VAR

17:14 | 11.02.2026
13'
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στον Αθανασίου - Με δέκα παίκτες ο ΟΦΗ
17:12 | 11.02.2026
12'

Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδωσε φάουλ τον Παλάσιος, ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή

17:04 | 11.02.2026
10'

Λάθη στις μεταβιβάσεις από τις δυο ομάδες, αλλά ο ρυθμός του αγώνα είναι καλός

17:01 | 11.02.2026
3'

Ο ΟΦΗ έχει μπει δυνατά στο ματς, με τον Νους να προσπαθεί να κάνει την ομάδα επιθετική από τα πρώτα λεπτά του αγώνα

16:59 | 11.02.2026
Έναρξη του αγώνα
16:59 | 11.02.2026

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

16:58 | 11.02.2026

Όμορφη ατμόσφαιρα από τους φίλους του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ

16:54 | 11.02.2026

Οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

16:51 | 11.02.2026

Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν αποσυρθεί για τα αποδυτήρια

16:50 | 11.02.2026

Να αναφέρουμε ότι ο Χρήστος Κόντης έχει κατακτήσει πρόπερσι το Κύπελλο όντας υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού (επικράτησε στον Βόλο με 1-0 του Άρη)

16:50 | 11.02.2026

Θυμίζουμε ότι πέρσι ηττήθηκαν στον τελικό του ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό με 2-0 και έχουν κατακτήσει μία φορά το τρόπαιο τη σεζόν 1986/87

16:50 | 11.02.2026

Την ίδια στιγμή, το μυαλό όλων στον ΟΦΗ είναι στο στόχο της πρόκρισης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πέρσι είχε επιτευχθεί με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γεντί Κουλέ», τώρα οι Κρητικοί θα προσπαθήσουν να πάρουν το εισιτήριο εκτός έδρας

16:50 | 11.02.2026

Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε από τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα με 3-2 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είδε τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει στους έξι πόντους τη μεταξύ τους διαφορά στη μάχη της 4ης θέσης μετά το διπλό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

16:49 | 11.02.2026

Στον Λεβαδειακό άπαντες ζουν για την ιστορική αυτή αναμέτρηση. Σε περίπτωση που πάρουν την πρόκριση, θα είναι η πρώτη παρουσία τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Είχε φτάσει κοντά και το 1985, όμως, είχε αποκλειστεί από την ΑΕΛ και τώρα έχει την ευκαιρία στην έδρα της να διεκδικήσει τη μεγάλη πρόκριση, που θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου

16:48 | 11.02.2026

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Παλάσιος, Γκούμας, Μπάλτσι, Όζμπολτ.

Στον πάγκο οι: Ανάκερ, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Λαμαράνα, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Στον πάγκο οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.

16:48 | 11.02.2026

Στο άλλο ζευγάρι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, έχοντας το προβάδισμα που του έδωσε η νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο

16:48 | 11.02.2026

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε καταφέρει να προηγηθεί μόλις από το 7ο λεπτό με τον Μπόρχα Γκονζάλες, αλλά οι Βοιωτοί είχαν βγάλει άμεση αντίδραση και ισοφάρισαν στο 17ο λεπτό με τον Μπάλτσι, με το ισόπαλο σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος

16:48 | 11.02.2026

Στην περίπτωση που ισοφαριστεί το σκορ του πρώτου αγώνα, θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα έχουμε πέναλτι

16:46 | 11.02.2026
16:46 | 11.02.2026

Αγώνας ρεβάνς, αφού πριν από μια εβδομάδα είχαμε το 1-1 στο Παγκρήτιο

16:45 | 11.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λεβαδειακός – ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

16:45 | 11.02.2026
Καλησπέρα από Newsit.gr
