Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1 τελικό: Οι Κρητικοί για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Betsson

Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΟΦΗ (0-1) στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Το 1-1 του πρώτου αγώνα “προστέθηκε” στην πρόκριση των Κρητικών στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Ανέβηκε και ο Λοντίγκιν για μια εκτέλεση φάουλ
Στα σώματα το σουτ του Τσάπρα μέσα από την περιοχή
Σουτ του Παπαδόπουλου από τον άξονα και έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, μπλόκαρε ο πορτιέρε των Κρητικών
Ο Χριστογεώργος μπλόκαρε εύκολα τυο διαγώνιο σουτ του Βήχου
Ο Πεντρόσο βγήκε τετ-α-τετ με τον Χριστογεώργο που τον νίκησε με σωτήρια επέμβαση. Ακολούθως ο Κωστή προσπάθησε να εκτελέσει, αλλά και πάλι επενέβη ο πορτιέρε του ΟΦΗ, χωρίς δυσκολία αυτή τη φορά
Σέντρα του Βέρμπιτς από αριστερά, ο Παλάσιος πήδηξε στο δεύτερο δοκάρι, δεν έπιασε καλά την κεφαλιά -υπό πίεση- με την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ
Τραγικό πλασέ του Κωστή, έξω από τκ μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά
Γύρισμα του Παλάσιος από δεξιά, ο επερχόμενος Κωστή έπιασε την κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Μάγκνουσον έβγαλε τη μακρινή μπαλιά, ο Παλάσιος προσπάθησε να κάνει την πάσα με τη μια, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, έμεινε μπροστά στον Αργεντινό που έπιασε το σουτ και την έστειλε να περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου
Αν και έχει προβάδισμα πρόκρισης, ο ΟΦΗ καλείτι να αντέξει στην πίεση του Λεβαδειακού, παίζοντας με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή -με δεύτερη κίτρινη κάρτα- του Σαλσέδο
Με το σκορ αυτό, ο ΟΦΗ παίρνει την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά και το 1-1 στο πρώτο ματς, στο Παγκρήτιο
Εκτέλεση φάουλ, τρομερή κεφαλιά από τον Έλληνα αμυντικό και γκολ για τους Κρητικούς
Εκτέλεση κόρνερ, ο Οζμπολτ έπιασε τη γυριστή κεφαλιά, αλλά ο Μπόρχα Γκονζάλεθ έδιωξε την μπάλα πάνω στην γραμμή
Σκληρό τάκλιν του Σαλσέδο στον Τσκάι
Σουτ του Όζμπολτ εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ
Γύρισμα του Τσαπρα μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, παρέμβαση αμυνόμενου μέσα από τη μικρή περιοχή και κόρνερ
Ο Λεβαδειακός έχει ανεβάσει την απόδοσή του και έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο
Δεν έδωσε φάουλ ο διαιτητής
Ο Παπαπέτρου θα δει τη φάση
Αναμονή για τον έλεγχο του VAR
Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδωσε φάουλ τον Παλάσιος, ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή
Λάθη στις μεταβιβάσεις από τις δυο ομάδες, αλλά ο ρυθμός του αγώνα είναι καλός
Ο ΟΦΗ έχει μπει δυνατά στο ματς, με τον Νους να προσπαθεί να κάνει την ομάδα επιθετική από τα πρώτα λεπτά του αγώνα
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Κουμπαράκης
Όμορφη ατμόσφαιρα από τους φίλους του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ
Οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν αποσυρθεί για τα αποδυτήρια
Να αναφέρουμε ότι ο Χρήστος Κόντης έχει κατακτήσει πρόπερσι το Κύπελλο όντας υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού (επικράτησε στον Βόλο με 1-0 του Άρη)
Θυμίζουμε ότι πέρσι ηττήθηκαν στον τελικό του ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό με 2-0 και έχουν κατακτήσει μία φορά το τρόπαιο τη σεζόν 1986/87
Την ίδια στιγμή, το μυαλό όλων στον ΟΦΗ είναι στο στόχο της πρόκρισης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πέρσι είχε επιτευχθεί με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γεντί Κουλέ», τώρα οι Κρητικοί θα προσπαθήσουν να πάρουν το εισιτήριο εκτός έδρας
Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε από τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα με 3-2 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είδε τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει στους έξι πόντους τη μεταξύ τους διαφορά στη μάχη της 4ης θέσης μετά το διπλό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Στον Λεβαδειακό άπαντες ζουν για την ιστορική αυτή αναμέτρηση. Σε περίπτωση που πάρουν την πρόκριση, θα είναι η πρώτη παρουσία τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Είχε φτάσει κοντά και το 1985, όμως, είχε αποκλειστεί από την ΑΕΛ και τώρα έχει την ευκαιρία στην έδρα της να διεκδικήσει τη μεγάλη πρόκριση, που θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου
Οι συνθέσεις των δυο ομάδων
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Παλάσιος, Γκούμας, Μπάλτσι, Όζμπολτ.
Στον πάγκο οι: Ανάκερ, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Λαμαράνα, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.
Στον πάγκο οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.
Στο άλλο ζευγάρι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, έχοντας το προβάδισμα που του έδωσε η νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε καταφέρει να προηγηθεί μόλις από το 7ο λεπτό με τον Μπόρχα Γκονζάλες, αλλά οι Βοιωτοί είχαν βγάλει άμεση αντίδραση και ισοφάρισαν στο 17ο λεπτό με τον Μπάλτσι, με το ισόπαλο σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος
Στην περίπτωση που ισοφαριστεί το σκορ του πρώτου αγώνα, θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα έχουμε πέναλτι
Αγώνας ρεβάνς, αφού πριν από μια εβδομάδα είχαμε το 1-1 στο Παγκρήτιο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λεβαδειακός – ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
