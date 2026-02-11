Αθλητικά

Λεβαδειακός – ΟΦΗ live η μεγάλη ρεβάνς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Οι Βοιωτοί ψάχνουν ιστορική πρώτη πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Betsson - Έχοντας σηκώσει μια φορά το τρόπαιο, οι Κρητικοί θέλουν να φτάσουν για 4η φορά στον τελικό
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Η ρεβάνς του 1-1 του Παγκρητίου
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει τα πάντα ανοιχτά για το εισιτήριο του τελικού. Στην περίπτωση που ισοφαριστεί το σκορ του πρώτου αγώνα, θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα έχουμε πέναλτι.

17:17 | 11.02.2026
21'
Κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο για σκληρό φάουλ στον Τσοκάι, στο χώρο του κέντρου
17:15 | 11.02.2026
Άκυρη η κόκκινη κάρτα στον Αθανασίου - Συνεχίζει με 11 παίκτες ο ΟΦΗ

Δεν έδωσε φάουλ ο διαιτητής

17:14 | 11.02.2026

Ο Παπαπέτρου θα δει τη φάση

17:14 | 11.02.2026

Αναμονή για τον έλεγχο του VAR

17:14 | 11.02.2026
13'
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στον Αθανασίου - Με δέκα παίκτες ο ΟΦΗ
17:12 | 11.02.2026
12'

Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδωσε φάουλ τον Παλάσιος, ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή

17:04 | 11.02.2026
10'

Λάθη στις μεταβιβάσεις από τις δυο ομάδες, αλλά ο ρυθμός του αγώνα είναι καλός

17:01 | 11.02.2026
3'

Ο ΟΦΗ έχει μπει δυνατά στο ματς, με τον Νους να προσπαθεί να κάνει την ομάδα επιθετική από τα πρώτα λεπτά του αγώνα

16:59 | 11.02.2026
Έναρξη του αγώνα
16:59 | 11.02.2026

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

16:58 | 11.02.2026

Όμορφη ατμόσφαιρα από τους φίλους του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ

16:54 | 11.02.2026

Οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

16:51 | 11.02.2026

Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν αποσυρθεί για τα αποδυτήρια

16:50 | 11.02.2026

Να αναφέρουμε ότι ο Χρήστος Κόντης έχει κατακτήσει πρόπερσι το Κύπελλο όντας υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού (επικράτησε στον Βόλο με 1-0 του Άρη)

16:50 | 11.02.2026

Θυμίζουμε ότι πέρσι ηττήθηκαν στον τελικό του ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό με 2-0 και έχουν κατακτήσει μία φορά το τρόπαιο τη σεζόν 1986/87

16:50 | 11.02.2026

Την ίδια στιγμή, το μυαλό όλων στον ΟΦΗ είναι στο στόχο της πρόκρισης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πέρσι είχε επιτευχθεί με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γεντί Κουλέ», τώρα οι Κρητικοί θα προσπαθήσουν να πάρουν το εισιτήριο εκτός έδρας

16:50 | 11.02.2026

Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε από τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα με 3-2 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είδε τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει στους έξι πόντους τη μεταξύ τους διαφορά στη μάχη της 4ης θέσης μετά το διπλό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

16:49 | 11.02.2026

Στον Λεβαδειακό άπαντες ζουν για την ιστορική αυτή αναμέτρηση. Σε περίπτωση που πάρουν την πρόκριση, θα είναι η πρώτη παρουσία τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Είχε φτάσει κοντά και το 1985, όμως, είχε αποκλειστεί από την ΑΕΛ και τώρα έχει την ευκαιρία στην έδρα της να διεκδικήσει τη μεγάλη πρόκριση, που θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου

16:48 | 11.02.2026

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Παλάσιος, Γκούμας, Μπάλτσι, Όζμπολτ.

Στον πάγκο οι: Ανάκερ, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Λαμαράνα, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Στον πάγκο οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.

16:48 | 11.02.2026

Στο άλλο ζευγάρι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, έχοντας το προβάδισμα που του έδωσε η νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο

16:48 | 11.02.2026

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε καταφέρει να προηγηθεί μόλις από το 7ο λεπτό με τον Μπόρχα Γκονζάλες, αλλά οι Βοιωτοί είχαν βγάλει άμεση αντίδραση και ισοφάρισαν στο 17ο λεπτό με τον Μπάλτσι, με το ισόπαλο σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος

16:48 | 11.02.2026

Στην περίπτωση που ισοφαριστεί το σκορ του πρώτου αγώνα, θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα έχουμε πέναλτι

16:46 | 11.02.2026
16:46 | 11.02.2026

Αγώνας ρεβάνς, αφού πριν από μια εβδομάδα είχαμε το 1-1 στο Παγκρήτιο

16:45 | 11.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λεβαδειακός – ΟΦΗ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

16:45 | 11.02.2026
Καλησπέρα από Newsit.gr
Αθλητικά
