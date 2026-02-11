Λεβαδειακός – ΟΦΗ live η μεγάλη ρεβάνς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει τα πάντα ανοιχτά για το εισιτήριο του τελικού. Στην περίπτωση που ισοφαριστεί το σκορ του πρώτου αγώνα, θα ακολουθήσει ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα έχουμε πέναλτι.
Δεν έδωσε φάουλ ο διαιτητής
Ο Παπαπέτρου θα δει τη φάση
Αναμονή για τον έλεγχο του VAR
Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδωσε φάουλ τον Παλάσιος, ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή
Λάθη στις μεταβιβάσεις από τις δυο ομάδες, αλλά ο ρυθμός του αγώνα είναι καλός
Ο ΟΦΗ έχει μπει δυνατά στο ματς, με τον Νους να προσπαθεί να κάνει την ομάδα επιθετική από τα πρώτα λεπτά του αγώνα
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Κουμπαράκης
Όμορφη ατμόσφαιρα από τους φίλους του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ
Οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν αποσυρθεί για τα αποδυτήρια
Να αναφέρουμε ότι ο Χρήστος Κόντης έχει κατακτήσει πρόπερσι το Κύπελλο όντας υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού (επικράτησε στον Βόλο με 1-0 του Άρη)
Θυμίζουμε ότι πέρσι ηττήθηκαν στον τελικό του ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό με 2-0 και έχουν κατακτήσει μία φορά το τρόπαιο τη σεζόν 1986/87
Την ίδια στιγμή, το μυαλό όλων στον ΟΦΗ είναι στο στόχο της πρόκρισης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πέρσι είχε επιτευχθεί με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γεντί Κουλέ», τώρα οι Κρητικοί θα προσπαθήσουν να πάρουν το εισιτήριο εκτός έδρας
Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε από τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα με 3-2 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είδε τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει στους έξι πόντους τη μεταξύ τους διαφορά στη μάχη της 4ης θέσης μετά το διπλό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Στον Λεβαδειακό άπαντες ζουν για την ιστορική αυτή αναμέτρηση. Σε περίπτωση που πάρουν την πρόκριση, θα είναι η πρώτη παρουσία τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Είχε φτάσει κοντά και το 1985, όμως, είχε αποκλειστεί από την ΑΕΛ και τώρα έχει την ευκαιρία στην έδρα της να διεκδικήσει τη μεγάλη πρόκριση, που θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου
Οι συνθέσεις των δυο ομάδων
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι, Παλάσιος, Γκούμας, Μπάλτσι, Όζμπολτ.
Στον πάγκο οι: Ανάκερ, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Λαμαράνα, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Βέρμπιτς.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.
Στον πάγκο οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα.
Στο άλλο ζευγάρι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, έχοντας το προβάδισμα που του έδωσε η νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε καταφέρει να προηγηθεί μόλις από το 7ο λεπτό με τον Μπόρχα Γκονζάλες, αλλά οι Βοιωτοί είχαν βγάλει άμεση αντίδραση και ισοφάρισαν στο 17ο λεπτό με τον Μπάλτσι, με το ισόπαλο σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος
