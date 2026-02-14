Συμβαίνει τώρα:
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Εντυπωσιακό πανό και κορεό στην κερκίδα των Πειραιωτών

Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του Ολυμπιακού
Κορεό στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
Κορεό στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην έδρα του Λεβαδειακού για ένα ντέρμπι πρώτης 4άδας στη φετινή Super League, στο οποίο έχει και τη δυναμική στήριξη των οπαδών του.

Πάνω από 2.500 οπαδοί του Ολυμπιακού ταξίδεψαν στη Λιβαδειά για το μεγάλο παιχνίδι της ομάδας του Μεντιλίμπαρ με τη μεγάλη έκπληξη της φετινής Super League, τον Λεβαδειακό και έκαναν εξ αρχής αισθητή την παρουσία τους.

Με ένα ερυθρόλευκο κορεό σε όλη την κερκίδα, αλλά και ένα πανό που γράφει “ερυθρόλευκη επαρχία”, οι φίλοι των Πειραιωτών έδωσαν βροντερό “παρών” στην εξέδρα.

Πανό στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
Το πανό και το κορεό στο Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
