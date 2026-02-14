Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Εντυπωσιακό πανό και κορεό στην κερκίδα των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην έδρα του Λεβαδειακού για ένα ντέρμπι πρώτης 4άδας στη φετινή Super League, στο οποίο έχει και τη δυναμική στήριξη των οπαδών του.

Πάνω από 2.500 οπαδοί του Ολυμπιακού ταξίδεψαν στη Λιβαδειά για το μεγάλο παιχνίδι της ομάδας του Μεντιλίμπαρ με τη μεγάλη έκπληξη της φετινής Super League, τον Λεβαδειακό και έκαναν εξ αρχής αισθητή την παρουσία τους.

Με ένα ερυθρόλευκο κορεό σε όλη την κερκίδα, αλλά και ένα πανό που γράφει “ερυθρόλευκη επαρχία”, οι φίλοι των Πειραιωτών έδωσαν βροντερό “παρών” στην εξέδρα.