Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Η ώρα και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τον αγώνα

Οι Πειραιώτες θα παλέψουν για την πρόκριση στους "16" του Champions League
Ο Μπιανκόν και ο Ελ Κααμπί στο Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (24/2/2026) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία, στη ρεβάνς του 0-2 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα πλέι οφ του Champions League.

Η Λεβερκούζεν είναι το φαβορί για να βρεθεί στους 16 του Champions League, αλλά ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Γερμανία για να κυνηγήσει με όλες τις δυνάμεις του μία ιστορική ανατροπή.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε στα πλέι οφ αφού χρειάστηκε να κάνει τρεις σερί νίκες, οι δύο εκτός έδρας και η άλλη απέναντι στη Λεβερκούζεν (2-0), ένα αποτέλεσμα που σίγουρα θα δώσει στους Πειραιώτες ελπίδες ανατροπής.

Ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Λεβερκούζεν θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 2.

