Λεχέτσκα – Τσιτσιπάς 1-3: Έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους «16» του US Open

Ιστορική πρόκριση πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο US Open. Ο Έλληνας κορυφαίος τενίστας νίκησε με ανατροπή τον Γίρι Λεχέτσκα (3-1) και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον 4ο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς όχι μόνο δείχνει να βρίσκει τον καλό του εαυτό, αλλά παράλληλα κάνει και μια μεγάλη πορεία στο US Open, αφού μέχρι τώρα δεν είχε καταφέρει να φτάσει στη δεύτερη εβδομάδα του. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε εύκολα το πρώτο σετ από τον Γίρι Λεχέτσκα, αλλά έκανε εντυπωσιακό ματς και επικράτησε του αντιπάλου του (2-6, 6-1, 7-6, 6-1), φτάνοντας στους “16” του τουρνουά.

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Να αναφέρουμε ότι και σε αυτό το ματς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο σετ. Το ίδιο συνέβη τόσο στον πρώτο γύρο του US Open, κόντρα στον Αρτούρ Φις, όπως και στον δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Λόιντ Χάρις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τελείωσε το παιχνίδι με 15 άσους (πέντε διπλά λάθη), πέρασε το 58% των πρώτων σερβίς κερδίζοντας το 71% των πόντων (45/63) και το 60% στο δεύτερο (27/45), είχε περισσότερους winners (34-22) και λιγότερα λάθη (30-41), ενώ εκμεταλλεύτηκε τις πέντε από τις εννέα ευκαιρίες για break.

Μέχρι τη φετινή διοργάνωση στο US Open ο Έλληνας αθλητής είχε διαχρονικά τα χειρότερα αποτελέσματα ανάμεσα στα τέσσερα μεγάλα Grand Slam, καθώς οι καλύτερες του εμφανίσεις ήταν το 2020 και 2021, όταν είχε φτάσει μέχρι τον τρίτο γύρο.

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Παράλληλα, “έσπασε” το σερί των δύο νικών του Λεχέτσκα στις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις και πλέον στο Head to Head καριέρας έχει προβάδισμα με τρεις νίκες και δύο ήττες.

First time feels good! 🇬🇷



Tsitsipas seals a career-first trip to the US Open fourth round. pic.twitter.com/aqo2DATLp1 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Ο Τσιτσιπάς θα βρει μπροστά του τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Καναδού Ντένις Σαποβάλοφ (No48 ATP) και του Αμερικανού Μπεν Σέλτον (No9 ATP).