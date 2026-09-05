Στέφανος Τσιτσιπάς: Το χρηματικό ποσό που εξασφάλισε από την πρόκρισή στους «16» του US Open και η βαθμολογική άνοδος

O Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 53 στο κόσμο) έμεινε πίσω στα σετ, αλλά κέρδισε με 3-1 τον Γίρι Λεχέτσκα (Νο18 στον κόσμο) μετά από 2,5 ώρες και προκρίθηκε στους «16» του US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εντυπωσίασε και πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα του το «εισιτήριο» για τους «16» του US Open, επιστρέφοντας σε τέταρτο γύρο σε major τουρνουά, μετά το Roland Garros του 2024.

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Σε συνδυασμό και με τον τίτλο στο 250άρι του Γκστάαντ στα μέσα του Ιουλίου, ο Τσιτσιπάς συνεχίζει την άνοδό του και στο παγκόσμιο ranking και την είσοδό του στο Top40 της ATP.

Από αυτή του την πρόκριση, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εξασφάλισε το ποσό των 480.000 ευρώ. Φυσικά, τα οφέλη θα είναι ακόμη μεγαλύτερα, εάν καταφέρει να συνεχίσει. Σε περίπτωση που καταφέρει να προκριθεί στους «8» του US Open, τότε θα ανέβει στα 780.000 ευρώ.

Φυσικά, ο μεγάλος στόχος του είναι η κατάκτηση της νίκης στο αμερικανικό Open (θα είναι και το πρώτο του Grand Slam, εάν τα καταφέρει), κάτι που θα γεμίσει τα ταμεία του με 5.500.000 ευρώ.