Βόλος – Ολυμπιακός: Για το 3/3 οι Πειραιώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε το Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με στόχο να συνεχίσει με το απόλυτο στη φετινή Super League, ενώ οι Θεσσαλοί αναζητούν ακόμη τον πρώτο τους βαθμό.

Μετά τη δύσκολ εντός έδρας νίκη επί του Ατρομήτου στην πρεμιέρα της Super League, ο Ολυμπιακός πέρασε και από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ψάχνοντας πλέον νέο διπλό στο Βόλο, για το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα.

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Αντίθετα, οι Βολιώτες ηττήθηκαν στην πρεμιέρα από τον ΟΦΗ και έμειναν στην ισοπαλία με το νεοφώτιστο Ηρακλή, με αποτέλεσμα να έχουν ανάγκη ένα μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα στους Πειραιώτες για να βελτιώσουν την αρχική τους εικόνα στη σεζόν.

Η προαναγγελία της Super League

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 17 φορές για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος και στις δύο έδρες με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το αήττητο με 14 νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Στις αναμετρήσεις τους στον Βόλο υπάρχουν έξι νίκες και δύο ισοπαλίες για τον Ολυμπιακό, με τις πέντε νίκες των Ερυθρολεύκων να είναι χωρίς να δεχθούν τέρμα. Στις τρεις τελευταίες επισκέψεις του στον Βόλο, ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει δύο γκολ και έχει δύο νίκες με 2-0 τις δύο τελευταίες σεζόν και μια ισοπαλία 2-2 το 2023-24.

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Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο σκόραρε η ομάδα του Βόλου σε αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ακολούθησαν πέντε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και μια για το Κύπελλο Ελλάδος, όπου ο Ολυμπιακός σημείωσε ισάριθμες νίκες χωρίς να δεχθεί τέρμα.

Ο Ολυμπιακός έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στα έντεκα από τα 16 παιχνίδια τους και σε ένα δεν σκόραρε κανείς από τους δύο. Αυτό συνέβη στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Βόλο, στις 22 Δεκεμβρίου 2019, όταν έμειναν στο 0-0. Οι άλλες δύο ισοπαλίες τους είναι με 1-1 και 2-2.

Στις 16 μεταξύ τους αναμετρήσεις πρώτος σκόρερ είναι ο Ελ Αραμπί με οκτώ γκολ και ακολουθεί ο Ελ Κααμπί με πέντε. Από τρία γκολ έχουν ο Βαλμπουενά και Μπακαμπού.

ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.– ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

8 ΑΓΩΝΕΣ

– ΝΙΚΕΣ ΒΟΛΟΣ

2 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

6 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 3-16