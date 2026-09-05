Super League: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία του πρωταθλήματος

Η 3η αγωνιστική της Super League ξεκινά με τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον Άρη στην Allwyn Arena και του Ολυμπιακού με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία στην έδρα της Κηφισιάς θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο ματς ενάντια στους φορμαρισμένους Θεσσαλονικείς, που στοχεύουν για το 3 στα 3 στη Super League. Αυτό θέλει να πετύχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει κόντρα στο Βόλο στο πλευρό του τους φιλάθλους του, που αναμένεται να δημιουργήσουν ωραία ατμόσφαιρα στο Πανθσεσσαλικό στάδιο.

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Στο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος πέρα από τη μάχη της Νέας Φιλαδέλφειας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, ξεχωρίζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που αναμένεται να κάνει το δεύτερο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα ο Αζεντίν Ουναΐ.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής κλείνει τη Δευτέρα (07/09/26) με το ματς του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο (05/09)

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19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (06/09)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (07/09)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Η βαθμολογία της Super League

ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 4 Παναθηναϊκός 3* ΟΦΗ 3 Ηρακλής 1 Bόλος 1 Κηφισιά 1* Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας Τρίπολης 0 Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο