Αθλητικά

Ο Γκρεγκ Τέιλορ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μάλαγα και της Μπέρνλι

Προχωρούν σύντομα οι εξελίξεις για τον Σκωτσέζο μπακ του ΠΑΟΚ
O Τέιλορ
O Τέιλορ σε προπόνηση του ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Γκρεγκ Τέιλορ αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και πέραν της Σέλτικ, για την απόκτησή του ενδιαφέρονται και η Μάλαγα με την Μπέρνλι, σύμφωνα με σκωτσέζικα ρεπορτάζ.

Μετά τη μετεγγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τη θέση του αριστερού μπακ, αφού υπάρχουν εκεί και οι Μπάμπα Ράχμαν και Τζόναθαν Γκόμεζ, με αποτέλεσμα ο Γκρεγκ Τέιλορ να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη Σέλτικ.

Οι “Κέλτες” φαίνεται ότι δεν παίζουν όμως μόνοι τους, αφού την υπόθεσή του εμφανίζονται να εξετάζουν και η ισπανική Μάλαγα, με την αγγλική Μπέρνλι. Σε κάθε περίπτωση, ο διεθνής Σκωτσέζος μπακ εκτιμάται ότι θα επιλέξει σύντομα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ώστε να αποχωρήσει από την Τούμπα.

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Αθλητικά
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