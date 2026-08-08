Ο Γκρεγκ Τέιλορ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μάλαγα και της Μπέρνλι

Ο Γκρεγκ Τέιλορ αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και πέραν της Σέλτικ, για την απόκτησή του ενδιαφέρονται και η Μάλαγα με την Μπέρνλι, σύμφωνα με σκωτσέζικα ρεπορτάζ.

Μετά τη μετεγγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τη θέση του αριστερού μπακ, αφού υπάρχουν εκεί και οι Μπάμπα Ράχμαν και Τζόναθαν Γκόμεζ, με αποτέλεσμα ο Γκρεγκ Τέιλορ να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη Σέλτικ.

Οι “Κέλτες” φαίνεται ότι δεν παίζουν όμως μόνοι τους, αφού την υπόθεσή του εμφανίζονται να εξετάζουν και η ισπανική Μάλαγα, με την αγγλική Μπέρνλι. Σε κάθε περίπτωση, ο διεθνής Σκωτσέζος μπακ εκτιμάται ότι θα επιλέξει σύντομα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ώστε να αποχωρήσει από την Τούμπα.