Αθλητικά

Νιούελς Ολντ Μπόις για τον πατέρα του Λιονέλ Μέσι: «Βαθιά οδύνη, έμαθες στον κορυφαίο όλων των εποχών να αγαπά αυτά τα χρώματα»

Αντίο στον Χόρχε Μέσι είπαν η Νιούελς Ολντ Μπόις και η Ροζάριο Σεντράλ
Ο Χόρχε Μέσι
Ο Χόρχε Μέσι με τον γιο του Λιονέλ / Credit line: La Nacion / Zuma Press / Profimedia
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Το ποδόσφαιρο της Αργεντινής θρηνεί για το χαμό του Χόρχε Μέσι, πατέρα του Λιονέλ Μέσι και συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο η Νιούελς Ολντ Μπόις, όσο και η Ροζάριο Σεντράλ.

Ο Χόρχε Μέσι ήταν οπαδό της Νιούελς Ολντ Μπόις και η ομάδα τον ευχαρίστησε γιατί έμαθε στον Λιονέλ Μέσι να αγαπάει τα χρώματά της, ενώ η Ροζάριο Σεντράλ ήταν πιο λακωνική στο μήνυμα για τον πατέρα του θρύλου του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση της Νιούελς Ολντ Μπόις

«Η Νιούελς Ολντ Μπόις αποχαιρετά με βαθιά οδύνη και θλίψη τον Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών στην πόλη του Ροσάριο. Ένας αναγνωρισμένος φίλαθλος των «Λεπρών», επιχειρηματίας και πατέρας του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Αντρές Μέσι.

Ο Χόρχε υπήρξε το στήριγμα και ο άνθρωπος που, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Κουτσιτίνι, καθοδήγησε με διορατικότητα, αυστηρότητα και αγάπη την πορεία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Η διαρκής παρουσία του και η ηγετική του στάση στα παρασκήνια υπήρξαν καθοριστικές για να στηρίξει κάθε βήμα του Λιονέλ, από τα πρώτα του χρόνια στο Μαλβίνας μέχρι την απόλυτη δόξα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σε ευχαριστούμε που του έμαθες να αγαπά αυτά τα χρώματα.

Η Διοίκηση, τα μέλη, οι αθλητές και ολόκληρη η οικογένεια των “Λεπρών” αγκαλιάζουν με αγάπη τη Σίλια, τον Λιονέλ, τον Ροντρίγκο, τον Ματίας και τη Μαρία Σολ, καθώς και όλους τους συγγενείς, τους φίλους και τους κοντινούς τους ανθρώπους, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Για πάντα, “Λεπρός”».

Η ανακοίνωση της Ροζάριο Σεντράλ

Η Ροζάριο Σεντράλ θρηνεί βαθιά για τον θάνατο του Χόρχε Μέσι.

Εκφράζουμε με σεβασμό και αγάπη τη συμπαράστασή μας στον Λιονέλ, στην οικογένειά του και σε όλους τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

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