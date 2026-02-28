Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Σε απόσταση «βολής» από την κορυφή ξανά οι «Πολίτες» στην Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από την έδρα της Λιντς με 1-0 και βρέθηκε ξανά σε απόσταση… βολής από την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, αφού απέχει πλέον μόλις δύο βαθμούς.

Με γκολ του Σεμενιό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η Μάντσεστερ Σίτι έφθασε σε ένα σημαντικό διπλό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιντς, για να συνεχίσει τη “μάχη” της με την Άρσεναλ στην Premier League.

Οι “Πολίτες” εκμεταλλεύτηκαν τις γκέλες των “κανονιέρηδων” μέσα στο 2026 και πλέον βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρώτη θέση της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος, έχοντας βάλει “φωτιά” στην… κούρσα για τον τίτλο στην Αγγλία.