Λίντσεϊ Βον: Το συγκινητικό μήνυμα της σκιέρ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Λίντσεϊ Βον δεν τον βάζει κάτω μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ η ίδια είχε κατέβει στους αγώνες με κομμένο χιαστό στον αριστερό της γόνατο.

Η 41χρονη σκιέρ υπέστη κάταγμα κνήμης την Κυριακή (8/2/2026) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, όταν το χέρι της θρυλικής σκιέρ χτύπησε σε μια από τις «πύλες» μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης στο Olimpia delle Tofane στην Κορτίνα

Ο τραυματισμός της είναι τόσο σοβαρός που θα χρειαστούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Στο πρώτο της μήνυμα μετά τα όσα έγιναν στην Ιταλία, η Βον έγραψε: «Χθες (σ.σ. την Κυριακή), το Ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε όπως το είχα ονειρευτεί. Δεν ήταν ένα τέλος όπως στα παραμύθια, ήταν απλά η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα πολύ σκληρά για να το πετύχω. Αν και χθες δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που προκάλεσε, δεν έχω καμία λύπη. Το να στέκομαι χθες στην εκκίνηση ήταν μια απίστευτη αίσθηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στεκόμουν εκεί με την ευκαιρία να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη».

Στην ίδια ανάρτηση, η παγκόσμια πρωταθλήτρια ξεκαθαρίζει ότι ο κομμένος χιαστός και οι προηγούμενες τραυματισμοί της, δεν είχαν καμία σχέση με την πτώση.

«Η κατάβαση πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα. Και όπως και στις αγώνες σκι, παίρνουμε ρίσκα στη ζωή. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και μερικές φορές πέφτουμε. Μερικές φορές η καρδιά μας ραγίζει. Μερικές φορές δεν πραγματοποιούμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής: μπορούμε να προσπαθήσουμε. Ελπίζω ότι αν πάρετε κάτι από το ταξίδι μου, αυτό είναι ότι όλοι έχετε το θάρρος να τολμήσετε πολλά. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην ρισκάρετε για τον εαυτό σας. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθήσετε. Προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Πήδηξα» συμπλήρωσε η Λίντσεϊ Βον.