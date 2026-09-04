Μίλτος Τεντόγλου: Δεύτερος ο Έλληνας αθλητής στον τελικό του Diamond League

Ο Μίλτος Τεντόγλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Παρακολουθήστε live την προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου να κατακτήσει το δεύτερο διαμάντι της καριέρας του στον τελικό του Diamond League που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.
20:45 | 04.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
Η δράση στο Diamond League συνεχίζεται με τον τελικό του Καραλή
20:37 | 04.09.2026
Όχι, δεν τα κατάφερε ο Μίλτος και έμεινε δεύτερος
20:36 | 04.09.2026
Ο Έλληνας άλτης θα παλέψει για το διαμάντι στην τελευταία του προσπάθεια
20:34 | 04.09.2026
Ο Γκέιλ με άλμα στα 8.46μ περνάει τον Τεντόγλου στο τελευταίο του άλμα
20:33 | 04.09.2026
Ο Εχάμερ πέρασε δεύτερος στην τελευταία του προσπάθεια με άλμα στα 8.23μ
20:30 | 04.09.2026
Άκυρος ο Σαραμπογιούκοφ, ήταν πολύ καλό το άλμα του
Και πολύ οριακό το πάτημά του
20:29 | 04.09.2026
Έκτος ο Σαμπσόν στον αγώνα και έβδομος ο άτυχος Χοντελίν
20:26 | 04.09.2026
Ο Πίνοκ έμεινε στην 5η θέση, καθώς δεν πέρασε τα 8 μέτρα σε καμία του προσπάθεια
Στα 7.62μ το τελευταίο του άλμα
20:25 | 04.09.2026
Αφήνει το πέμπτο άλμα ο Τεντόγλου
Το συνηθίζει στους τελευταίους του αγώνες, ειδικά όταν βλέπει ότι δεν έχει αντίπαλο
20:23 | 04.09.2026
Στα 8.18 μέτρα η πέμπτη προσπάθεια του Γκέιλ
20:23 | 04.09.2026
Άκυρη η πέμπτη προσπάθεια του Εχάμερ
20:13 | 04.09.2026
Αγκαλιά με τη νίκη ο Τεντόγλου
«Πέταξε» στα 8.40μ στην 4η του προσπάθεια
20:11 | 04.09.2026
Χαμηλά ο Σαραμπογιούκοφ, στα 7.84 μέτρα το 4ο άλμα του
20:04 | 04.09.2026
Στα 8.15μ το τρίτο άλμα του Γκέιλ
20:02 | 04.09.2026
Στα 8 μέτρα το τρίτο άλμα του Σαραμπογιούκοφ
20:00 | 04.09.2026
Στα 7.98 το τρίτο άλμα του Εχάμερ
19:59 | 04.09.2026
Καλό το τρίτο άλμα του Τεντόγλου
Πέρασε ξανά πρώτος με 8.31μ
19:59 | 04.09.2026
Στα 7.72 μέτρα το δεύτερο άλμα του Σαμπσόν
19:57 | 04.09.2026
Δεν συνεχίζει ο Χοντελίν μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο άλμα
19:56 | 04.09.2026
Συνεχίζει χαμηλά ο Πίνοκ
Στα 7.94μ το άλμα του
19:54 | 04.09.2026
Πρώτος ο Γκέιλ με άλμα στα 8.21 μέτρα
19:53 | 04.09.2026
Άκυρος ο Σαραμπογιούκοφ
Ήταν πολύ καλό το άλμα του Βούλγαρου
19:52 | 04.09.2026
Ο Εχάμερ πέρασε στη δεύτερη θέση με άλμα στα 8.11 μέτρα, μόλις ένα εκατοστό κάτω από τον Τεντόγλου
19:49 | 04.09.2026
Βελτίωσε ο Τεντόγλου στην δεύτερη του προσπάθεια
Στα 8.12 μέτρα το άλμα του Έλληνα αθλητή
19:48 | 04.09.2026
Μόνο ο Τεντόγλου πάνω από τα 8 μέτρα μετά τις πρώτες προσπάθειες των αθλητών
Στα 7.82μ και το άλμα του Σαμπσόν
19:46 | 04.09.2026
Ο Χοντελίν έκανε άλμα στα 6.81μ
Πάτησε άσχημα και φαίνεται να τραυματίστηκε ο Κουβανός, έπιασε το πόδι του μετά το άλμα του
19:45 | 04.09.2026
Ούτε ο Πίνοκ πέρασε τα 8 μέτρα
Στα 7.82 η πρώτη προσπάθεια του Τζαμαϊκανού
19:43 | 04.09.2026
Χαμηλά ο Γκέιλ
Στα 7.56μ η πρώτη του προσπάθεια
19:43 | 04.09.2026
Ο Σαραμπογιούκοφ πήδηξε στα 7.77 μέτρα
19:43 | 04.09.2026
Άκυρο το πρώτο άλμα του Εχάμερ
19:41 | 04.09.2026
Οι συνθήκες είναι δύσκολες για το μήκος, μιας και το τερέν είναι βρεγμένο
Οι επιδόσεις των αθλητών είναι δύσκολο να ανέβουν πολύ ψηλά λόγω του καιρού
19:40 | 04.09.2026
Στα 8.07 μέτρα το πρώτο άλμα του Έλληνα αθλητή
Το πάτημά του στη βαλβίδα ήταν πολύ πίσω
19:39 | 04.09.2026
Πρώτος θα πηδήξει ο Μίλτος Τεντόγλου
19:39 | 04.09.2026
Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των αθλητών
19:35 | 04.09.2026
Οι επτά αθλητές που συμμετέχουν στον τελικό του μήκους
Τεντόγλου
Εχάμερ
Σαραμπογιούγκοφ
Γκέιλ
Πίνοκ
Χοντελίν
Σαμπσόν
19:24 | 04.09.2026
Σήμερα υπάρχει και η μάχη του Εμμανούηλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις για το διαμάντι του Diamond League
Στις 21:00 θα ξεκινήσει ο τελικός του επί κοντώ
19:22 | 04.09.2026
Στην ΕΡΤ2 Σπορ μεταδίδεται η προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στις Βρυξέλλες
19:21 | 04.09.2026
Ο Έλληνας άλτης θα προσπαθήσει να κατακτήσει το δεύτερο διαμάντι της καριέρας του μετά το 2022
19:21 | 04.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond League
19:21 | 04.09.2026
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