Εμμανουήλ Καραλής: Live η μάχη του «Μανόλο» στον τελικό του Diamond League

Παρακολουθήστε live την τιτανομαχία του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.
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22:31 | 04.09.2026
22:30 | 04.09.2026
Ο Μανόλο έχει άλλη μία ευκαιρία να κάνει ρεκόρ του μίτινγκ
Ο Ντουπλάντις είναι κάτοχος του συγκεκριμένου ρεκόρ με 6.11μ
22:23 | 04.09.2026
Άκυρη και η δεύτερή του προσπάθεια στα 6.12μ
22:22 | 04.09.2026
Άκυρος ο Καραλής στα 6.12μ
22:21 | 04.09.2026
Το άλμα που χάρισε το διαμάντι στον Καραλή
22:20 | 04.09.2026
Άφησε τα 6.02μ ο Καραλής, ίσως ψάξει να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ
22:18 | 04.09.2026
Μένει να φανεί αν θα συνεχίσει τον αγώνα του ο Έλληνας επικοντιστής για να κυνηγήσει κάποιο ρεκόρ
22:10 | 04.09.2026
Ο Νορβηγός δεν πέρασε τα 6.02μ και ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο νικητής του αγώνα με άλμα στα 5.92 μέτρα
22:10 | 04.09.2026
Ο Γκουτόρμσεν άφησε την 3η του προσπάθεια και θα παλέψει στα 6.02μ για να μείνει ζωντανός
22:06 | 04.09.2026
Ο Μάρσαλ έριξε τον πήχη και στην 3η του προσπάθεια και έμεινε τρίτος
22:01 | 04.09.2026
Μάρσαλ και Γκουτόρμσεν ήταν άκυροι και στις δεύτερες προσπάθειές τους, αγκαλιά με το διαμάντι ο Καραλής
22:00 | 04.09.2026
Ο Καραλής πέρασε τα 5.92μ και είναι πρώτος στον τελικό
22:00 | 04.09.2026
21:59 | 04.09.2026
Σημαντική ευκαιρία να πάρει προβάδισμα ο Καραλής
21:57 | 04.09.2026
Ο Μάρσαλ έριξε τον πήχη στην 1η του προσπάθεια στα 5.92μ, όπως και ο Γκουτόρμσεν
21:55 | 04.09.2026
21:55 | 04.09.2026
Καραλής, Γκουτόρμσεν και Κέντρικς παλεύουν για το διαμάντι
21:52 | 04.09.2026
Ο Κέντρικς τέταρτος στον τελικό, δεν κατάφερε να περάσει τα 5.82μ
21:52 | 04.09.2026
21:51 | 04.09.2026
Ο Τιερί ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του
Έμεινε πέμπτος με τρεις άκυρες στα 5.82μ
21:49 | 04.09.2026
Στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή ο Καραλής μαζί με τον Μάρσαλ, πρώτος ο Γκουτόρμσεν
21:49 | 04.09.2026
Ο Καραλής πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5.82μ
21:48 | 04.09.2026
21:46 | 04.09.2026
Και ο Μάρσαλ πέρασε το ύψος
Με τη δεύτερη προσπάθεια ο Αυστραλός
21:46 | 04.09.2026
Ο Γκουτόρμσεν είχε έγκυρη προσπάθεια και είναι πρώτος αυτή τη στιγμή
21:37 | 04.09.2026
Δεν πέρασε τα 5.82μ στην πρώτη του προσπάθεια ο Καραλής
21:28 | 04.09.2026
21:28 | 04.09.2026
Στα 5.82μ ο πήχης
21:27 | 04.09.2026
Κέντρικς, Μάρσαλ και Τιερί πέρασαν με την πρώτη προσπάθεια
21:24 | 04.09.2026
Ο Μπρέντερς με τρεις άκυρες προσπάθειες στα 5.72μ έμεινε εκτός τελικού
21:21 | 04.09.2026
Ο Καραλής και ο Γκουτόρμσεν άφησαν τα 5.72μ
21:20 | 04.09.2026
Προς το παρόν όλοι οι αθλητές έχουν περάσει τα 5.52
Ο Τιερί πέρασε με την 3η προσπάθεια
21:19 | 04.09.2026
21:14 | 04.09.2026
Ο Έλληνας αθλητής έχει μία τεράστια ευκαιρία να πάρει το πρώτο διαμάντι της καρίερας του
21:09 | 04.09.2026
Ο Καραλής πέρασε άνετα τα 5.52μ
21:07 | 04.09.2026
Ο Ντουπλάντις δεν θα αγωνιστεί σοκάροντας άπαντες
Ο Σουηδός ένιωσε κάποια ενόχληση στην προθέρμανση και αποσύρθηκε από τον αγώνα
21:04 | 04.09.2026
Ο «Μανόλο» προέρχεται από το τρομερό άλμα στα 6.20μ και θέλει να επαναλάβει αυτή του την επίδοση
21:04 | 04.09.2026
Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη αφού έμεινε δεύτερος στον τελικό του Diamond League
21:00 | 04.09.2026
Μαζί θα παραλοκολουθήσουμε τη μάχη του Καραλή με τον Ντουπλάντις στον τελικό του Diamond League
21:00 | 04.09.2026
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