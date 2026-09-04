Τρομερή γκάφα φίλων της Μπαρτσελόνα: Σταμάτησαν λάθος αυτοκίνητο στην προσπάθεια για φωτογραφία με τον Ραφίνια

Ο Ραφίνια είναι ο νέος αρχηγός της Μπαρτσελόνα και οι φίλοι της ομάδας τον έχουν στην καρδιά τους στην ίδια θέση με τον Γιαμάλ και αυτός είναι ο λόγος που έπεσαν σε μία τρομερή γκάφα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09/26) η νέα επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Κερολίν Νικόλι, έβγαινε από το προπονητικό κέντρο με το αμάξι της και είδε πολλούς νεαρούς φίλους της ομάδας να την σταματούν για να βγάλουν μία φωτογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία μητέρα με το που άκουσε την λάθος πληροφορία ότι το αμάξι ανήκει στον Ραφίνια στήθηκε μπροστά για να το σταματήσει και να ζητήσει από τον Βραζιλιάνο να κατεβάσει τα παράθυρα για να προσφέρει μία όμορφη στιγμή στους μικρούς θαυμαστές του.

Όταν όμως τα παράθυρα κατέβηκαν ήταν εμφανές ότι στο αμάξι δεν ήταν ο Ραφίνια αλλά η ακριβότερη μεταγραφή του ποδοσφαίρου γυναικών, Κερολίν Νικόλι, που αναγκάστηκε να δει τα πρόσωπα των παιδιών να απογοητεύονται.

@sportynetbrasil A torcida do Barcelona estava na saída do CT Joan Gamper esperando Raphinha para conseguir fotos e autógrafos. Até que o carro de Kerolin Nicoli, reforço do Barça e contratação mais cara da história do futebol feminino do clube, apareceu. Resultado? Os torcedores simplesmente cercaram o carro achando que era o atacante brasileiro. A Kerolin ainda precisou explicar que não era o Raphinha. Uma cena inacreditável!: Reprodução/Internet #Barcelona #Kerolin #Raphinha #FutebolFeminino #OFutebolNãoPara ♬ original sound – SportyNet

Η ίδια τους εξήγησε χαμογελώντας ότι δεν είναι ο αρχηγός των μπλαουγκράνα, με τους μικρούς φίλους της ομάδας όμως να μην χάνουν ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί της παρότι δεν ήταν ο αρχικός τους στόχος.