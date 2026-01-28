Αθλητικά

Λιόν – ΠΑΟΚ: Ακύρωσαν την εκδρομή και επιστρέφουν στην Τούμπα οι οπαδοί

Την ακύρωση της εκδρομής επιβεβαίωσε ο Στέλιος Δελιόπουλος, μέλος του συνδέσμου ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας Ημαθείας.
Οπαδός του ΠΑΟΚ
Οπαδός του ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα (EUROKINISSI/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίζει κανονικά τη Λιόν στη League Phase του Europa League, παρά το τραγικό δυστύχημα με τους 7 νεκρούς οπαδούς του στη Ρουμανία, αλλά με κλειστή την κερκίδα του στο γήπεδο.

Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ αναμένονταν στη Λιόν για το ματς του Europa League, αλλά μετά την τραγωδία στη Ρουμανία, η εκδρομή τους ακυρώθηκε και άπαντες επιστρέφουν στην Τούμπα, όπως είπε στην ΕΡΤ και ο Στέλιος Δελιόπουλος, μέλος του συνδέσμου ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας Ημαθείας.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζήτησαν εξ αρχής να μη βρεθεί κανείς στην εξέδρα ως ένδειξη πένθους και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ επικοινώνησε με τη γαλλική ομάδα για να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων.

 

Στην Τούμπα πάντως, αναμένεται αρκετός κόσμος για να αποτίνει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς.

Αθλητικά
