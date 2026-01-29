Αθλητικά

Λιόν – ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή και συγκινητικές στιγμές με πανό και πυρσούς για τους αδικοχαμένους οπαδούς του «δικεφάλου»

Στις εξέδρες υπάρχει και πανό, στη μνήμη των οπαδών του δικεφάλου
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το «Groupama Stadium» της Λιόν σίγησε για να τιμήσει τους 7 φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους στην Ρουμανία, σε ένα απίστευτο τροχαίο δυστύχημα που σόκαρε το “δικέφαλο του Βορρά” και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι οργανωμένοι φίλοι της Λιόν παρέδωσαν ένα στεφάνι στον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, Χρήστο Καρυπίδη, εις μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΄δικεφάλου”, ενώ δεκάδες λουλούδια έκαναν την εμφάνισή τους στην εξέδρα.

Πριν τη σέντρα, στο πέταλο του γηπέδου σηκώθηκε ένα πανό με το σύνθημα: “Pain has no colours, rest in peace” δηλαδή “ο πόνος δεν έχει χρώματα, αιωνία σας η μνήμη”.

Παίκτες και οπαδοί κράτησαν ευλαβικά ενός λεπτού σιγή, ενώ είδαμε αναμμένους πυρσούς στην εξέδρα, για τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία και τον φίλο της ομάδας που έφυγε όταν έμαθε το τραγικό νέο.

ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Την ίδια στιγμή, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στους παίκτες του Λουτσέσκου και στον Ρουμάνο τεχνικό, οι οποίοι φρόντισαν να μην αφήσουν κάποιο.. συναίσθημα να ξεφύγει.

