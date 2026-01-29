Λιόν – ΠΑΟΚ: Ο Μεϊτέ ισοφάρισε σε 2-2 και δεν πανηγύρισε, το VAR τσέκαρε το γκολ του

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να παίζει με δέκα παίκτες στην έδρα της Λιόν από το τέλος του πρώτου μέρους, μετά από την αποβολή του Κωνσταντέλια και είδε τους Γάλλους να φτάνουν στην ανατροπή του σκορ (2-1). Ο Μεϊτέ όμως ήταν εκεί για να φέρει το ματς στα ίσα για τους Θεσσαλονικείς.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μεϊτέ, ο οποίος επίσης δεν πανηγύρισε το γκολ του, όπως έκανε ο Γιακουμάκης στο 0-1 (σήκωσε και αυτός τη φανέλα με το νο 12). Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Γάλλος μέσος πήδηξε ψηλότερα από όλους και σκόραρε με κεφαλιά για το 2-2.

Ο Ζίβκοβιτς είχε την ασίστ και στα δυο γκολ του ΠΑΟΚ!