Αθλητικά

Λιόν – ΠΑΟΚ: Ο Μεϊτέ ισοφάρισε σε 2-2 και δεν πανηγύρισε, το VAR τσέκαρε το γκολ του

Από το τέλος του πρώτου μέρους ο ΠΑΟΚ αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να παίζει με δέκα παίκτες στην έδρα της Λιόν από το τέλος του πρώτου μέρους, μετά από την αποβολή του Κωνσταντέλια και είδε τους Γάλλους να φτάνουν στην ανατροπή του σκορ (2-1). Ο Μεϊτέ όμως ήταν εκεί για να φέρει το ματς στα ίσα για τους Θεσσαλονικείς.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μεϊτέ, ο οποίος επίσης δεν πανηγύρισε το γκολ του, όπως έκανε ο Γιακουμάκης στο 0-1 (σήκωσε και αυτός τη φανέλα με το νο 12). Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Γάλλος μέσος πήδηξε ψηλότερα από όλους και σκόραρε με κεφαλιά για το 2-2.

Ο Ζίβκοβιτς είχε την ασίστ και στα δυο γκολ του ΠΑΟΚ!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
75
55
47
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo