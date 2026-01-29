Λιόν – ΠΑΟΚ: Οι φίλοι των Γάλλων έδωσαν στεφάνι στον Χρήστο Καρυπίδη, στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του δικεφάλου

Μια ξεχωριστή στιγμή είχαμε μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ πριν την έναρξη του αγώνα του “δικεφάλου του βορρά” στην έδρα της Λιόν, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αντιπροσωπεία οπαδών της Λιόν έδωσε στεφάνι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο παρέλαβε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, πριν τη σέντρα του αγώνα, το πέταλό τους θα σηκώσει ένα σχετικό πανό και θα ανάψουν οκτώ πυρσούς, για τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία και τον φίλο της ομάδας που έφυγε όταν έμαθε το τραγικό νέο.