Λιόν – ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό πανό για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του «δικεφάλου» στην έδρα των Γάλλων

Τη στιγμή που οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στην Ρουμανία, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ο “δικέφαλος του Βορρά” ετοιμάζεται για την αναμέτρηση στην έδρα Λιόν, για το φινάλε της League Phase του Europa League.

Στις θύρες 428-431 του Groupama Stadium, εκεί που θα βρίσκονταν απόψε χιλιάδες του ΠΑΟΚ είναι κλειστές, μετά την τραγωδία που “χτύπησε” την ομάδα και τον ελληνικό αθλητισμό. Στο σημείο, όμως, δεσπόζει ένα μεγάλο πανό.

Το πανό φέρει τη συγκινητική επιγραφή: «Καλό παράδεισο αδέρφια», αποδίδοντας φόρο τιμής στους επτά φιλάθλους και εκφράζοντας τον σεβασμό και τη βαθιά θλίψη της ομάδας και των οπαδών.

Για μια ακόμα φορά, η οπαδική κοινότητα στέκεται ενωμένη σε στιγμές πένθους.