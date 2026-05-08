Μπαρτσελόνα: «Κλεισμένοι» οι Άλφα Ντιάλο και Μόουζες Ράιτ – «Κυνηγάει» και Μάικ Τζέιμς

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για ριζικές αλλαγές και αύξηση του μπάτζετ της, μετά τη νέα αποτυχημένη σεζόν στη Euroleague, έχοντας ήδη κλείσει κορυφαίους παίκτες για το ρόστερ της, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα.

Με στόχο να πείσει και τον Τσάβι Πασκουάλ να παραμείνει στον πάγκο της, η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται να έχει φθάσει σε συμφωνία με τους Άλφα Ντιάλο, Ολίβιε Ενκαμουά, Τζος Νίμπο και Μόουζες Ράιτ, αλλά “κυνηγάει” και τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Euroleague.

Ο Μάικ Τζέιμς θα φύγει το καλοκαίρι από τη Μονακό και οι Καταλανοί τον έχουν στην κορυφή της λίστας του, με “όπλο” και τις εξαιρετικές του σχέσεις με τον Τσάβι Πασκουάλ. Από εκεί και πέρα όμως, στο “στόχαστρο” για τα γκαρντ βρίσκονται και οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Ναντίρ Χιφί, με την Μπαρτσελόνα να βγάζει… σκούπα για το τρέχον ρόστερ της, με ελάχιστους να μένουν και την επόμενη σεζόν.