Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: «Κλεισμένοι» οι Άλφα Ντιάλο και Μόουζες Ράιτ – «Κυνηγάει» και Μάικ Τζέιμς

Με τελείως νέο ρόστερ θέλει να εμφανιστεί τη νέα σεζόν η Μπαρτσελόνα
Ο Ντιαλό με τον Τζέιμς
Ο Ντιαλό με τον Τζέιμς σε αγώνα της Μονακό (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για ριζικές αλλαγές και αύξηση του μπάτζετ της, μετά τη νέα αποτυχημένη σεζόν στη Euroleague, έχοντας ήδη κλείσει κορυφαίους παίκτες για το ρόστερ της, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα.

Με στόχο να πείσει και τον Τσάβι Πασκουάλ να παραμείνει στον πάγκο της, η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται να έχει φθάσει σε συμφωνία με τους Άλφα Ντιάλο, Ολίβιε Ενκαμουά, Τζος Νίμπο και Μόουζες Ράιτ, αλλά “κυνηγάει” και τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Euroleague.

Ο Μάικ Τζέιμς θα φύγει το καλοκαίρι από τη Μονακό και οι Καταλανοί τον έχουν στην κορυφή της λίστας του, με “όπλο” και τις εξαιρετικές του σχέσεις με τον Τσάβι Πασκουάλ. Από εκεί και πέρα όμως, στο “στόχαστρο” για τα γκαρντ βρίσκονται και οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Ναντίρ Χιφί, με την Μπαρτσελόνα να βγάζει… σκούπα για το τρέχον ρόστερ της, με ελάχιστους να μένουν και την επόμενη σεζόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
119
107
106
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo