Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στο στόχαστρο της Γιουβέντους

Ο Έλληνας αμυντικός είναι πιθανό να αποχωρήσει από τη Βόλφσμπουργκ στο τέλος της σεζόν
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με την Εθνική ποδοσφαίρου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι μεταγραφικός στόχος της Γιουβέντους, με την ιταλική ομάδα να κοιτάει ακόμα δύο ποδοσφαιριστές για να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνάς της την επόμενη σεζόν.

Η παρουσία του Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ τη φετινή σεζόν φαίνεται πως έχει εντυπωσιάσει τη Γιουβέτους, η οποία σύμφωνα με το «Tuttosport» ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

Η «γηραιά κυρία» πέρα από τον Κουλιεράκη, εξετάζει και την περίπτωση του Τάτι της Ναντ και του Κουλιμπαλί της Βέρντερ Βρέμης.

Σε περίπτωση που η Βόλφσμπουργκ υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, ο Έλληνας αμυντικός είναι ακόμα πιο πιθανό να θελήσει να κάνει το επόμενη βήμα της καριέρας του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
119
107
106
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo