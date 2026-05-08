Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στο στόχαστρο της Γιουβέντους

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι μεταγραφικός στόχος της Γιουβέντους, με την ιταλική ομάδα να κοιτάει ακόμα δύο ποδοσφαιριστές για να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνάς της την επόμενη σεζόν.

Η παρουσία του Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ τη φετινή σεζόν φαίνεται πως έχει εντυπωσιάσει τη Γιουβέτους, η οποία σύμφωνα με το «Tuttosport» ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «γηραιά κυρία» πέρα από τον Κουλιεράκη, εξετάζει και την περίπτωση του Τάτι της Ναντ και του Κουλιμπαλί της Βέρντερ Βρέμης.

Σε περίπτωση που η Βόλφσμπουργκ υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, ο Έλληνας αμυντικός είναι ακόμα πιο πιθανό να θελήσει να κάνει το επόμενη βήμα της καριέρας του.