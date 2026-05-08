Ρεάλ Μαδρίτης: Την γλίτωσαν με βαρύ πρόστιμο Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον καυγά τους στα αποδυτήρια

Η «Βασίλισσα» με ανακοίνωση ενημέρωσε για τις ποινές των δύο ποδοσφαιριστών
Ο Τσουαμενί και ο Βαλβέρδε σε ματς της Ρεάλ Μαδρίτης/ Action Images via Reuters/Matthew Childs/File Photo
Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Ορελιέν Τσουαμενί έκαναν ρινγκ τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης με αποτέλεσμα η διοίκηση της ομάδα να τους τιμωρήσει με πρόστιμο 500.000 ευρώ για τις πράξεις τους.

Οι δύο ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης που έφεραν τα πάνω κάτω στα αποδυτήρια της ομάδας την γλίτωσαν με πρόστιμο μετά την απολογία τους. Θα κληθούν να πληρώσουν από 500.000 ευρώ και θα είναι και πάλι στη διάθεση του Αρμπελόα για το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα (10/05/26, 22:00), που ενδέχεται να δώσει τον τίτλο στους Καταλανούς.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας χθες εναντίον των παικτών μας, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης τους, οι παίκτες εξέφρασαν της βαθιά λύπη τους για ό,τι συνέβη και απολογήθηκαν ο ένας στον άλλον. Επίσης, ζήτησαν συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς. Αμφότεροι τέθηκαν στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για να αποδεχτούν οποιαδήποτε κύρωση κρίνει κατάλληλη ο σύλλογος.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες».

