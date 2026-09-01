Λιονέλ Μέσι: Ο θρύλος από το Ροζάριο που κατέκτησε τον κόσμο είπε «αντίο» στην Εθνική Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι στα 39 του μετά το χαμένο τελικό του Μουντιάλ και την απώλεια του πατέρα του αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Αργεντινής και το έκανε με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media.

Το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι στην Εθνική Αργεντινής τον έφερε άμεσα στο προσκήνιο και έκανε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου να θυμηθούν τις απίστευτες στιγμές που έχει χαρίσει με την φανέλα της αλμπισελέστε.

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Η Εθνική Αργεντινής και οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν με τον τρόπο που αρμόζει στον άνθρωπο που επανέφερε τη χώρα στην κορυφή του κόσμου το 2022 με την κατάκτηση του Μουντιάλ, κάτι που παραλίγο να επαναλάβει το 2026, εκεί όπου η Ισπανία κέρδισε την αλμπισελέστε στον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Αργεντινός σταρ με τη φανέλα της Εθνικής του ομάδας πανηγύρισε το Μουντιάλ Νέων το 2005, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, το Copa America το 2021 και το 2024 και το Μουντιάλ το 2022, ενώ είχε και δύο χαμένους τελικούς Παγκόσμιου Κυπέλλου το 2014 και το 2026. Με την αλμπισελέστε κατέγραψε 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 68 ασίστ.

Ο «μάγος» που λατρεύτηκε σα θεός από τους Αργεντίνους κατέκτησε τα πάντα

Ο Λιονέλ Μέσι αποσύρθηκε από την Αργεντινή και δεδομένα δεν θα έχει να λέει ότι δεν πέτυχε με την Εθνική του ομάδα. Πέρασε από χίλια κύματα και αρκετές αποτυχίες, όμως κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του κόσμου το 2022 και να γίνει ο θεός που έψαχναν οι συμπατριώτες του μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

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Το 2022 σχεδόν κανείς δεν πίστευε ότι η Αργεντινή θα κατακτήσει το τρόπαιο του Μουντιάλ. Ο «pulga» είχε αντίθετη άποψη όμως και όντας ο κορυφαίος της διοργάνωσης κατάφερε να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Στο Μουντιάλ του Κατάρ έβαλε επτά γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Η εμφάνισή του στον τελικό ήταν ανεπανάληπτη. Έβαλε δύο γκολ σε ένα τρελό ματς ενάντια στη Γαλλία και έκανε πρωταθλήτρια κόσμου την Αργεντινή, μετά από 36 χρόνια για να βγάλει όλους τους συμπατριώτες του στους δρόμους να πανηγυρίσουν το σπουδαίο αυτό επίτευγμα.

Ο Μέσι των ρεκόρ στα Μουντιάλ

Ο GOAT του ποδοσφαίρου πέρα από τρομερός με τους συλλόγους του ήταν φοβερός με την Εθνική Αργεντινής εκεί που μετράει, δηλαδή στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Πέρα από νικητής το 2022 έκανε τρομερές εμφανίσεις σχεδόν σε όλα τα Μουντιάλ που αγωνίστηκε και κατέχει επτά ρεκόρ σε διαφορετικές κατηγορίες

Οι επτά κατηγορίες που κατέχει την πρωτιά σε Μουντιάλ:

Συμμετοχές σε γκολ (21 γκολ, 12 ασίστ)

Ασίστ (12)

Σουτ (140)

Δημιουργία φάσεων (99)

Σουτ στον στόχο (64) x

ΧG (19.6)

Ντρίμπλες (250)

Ο Μέσι είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης με 21 γκολ, πίσω μόνο από τον Εμπαπε.

Η απόσυρση του 2016 μετά τις αποτυχίες σόκαρε άπαντες

Ο Λιονέλ Μέσι δεν είχε μόνο εύκολες στιγμές με την Εθνική του ομάδα. Το 2014 ηττήθηκε στον τελικό του Μουντιάλ από τη Γερμανία χάρη στο γκολ του Γκέτσε. Το 2015 έχασε στα πέναλτι από τη Χιλή το Copa America, κάτι που επαναλήφθηκε και το 2016 στον τελικό της εκατονταετηρίδας για να πάρει την απόφαση να κρεμάσει τη φανέλα του με την αλμπισελέστε.

Αυτή η απόφαση πάρθηκε μετά την έντονη κριτική που του ασκούταν για χρόνια ότι δεν μπορεί να πετύχει πουθενά αλλού πέρα από την Μπαρτσελόνα. Ο Μέσι δήλωσε ότι αποσύρεται, καθώς δεν άντεχε άλλο το ψυχικό βάρος, όμως επέστρεψε τον Αύγουστο του 2016 και οδήγησε τη χώρα του στο Μουντιάλ του 2018 με χατ τρικ στον τελευταίο αγώνα των προκριματικών έναντι του Εκουαδόρ. Στη Ρωσία η Αργεντινή αποκλείστηκε νωρίς και η γκρίνια συνεχίστηκε, όμως είχε την καλύτερη απάντηση στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

Το 2021 κατέκτησε το Copa America και ξεκλείδωσε την Εθνική του ομάδα μία για πάντα. Όλοι έπαιζαν γι’ αυτόν και αυτός έπαιζε για όλους τους συμπολίτες του. Το 2022 κατέκτησε το Μουντιάλ και αυτό θα είναι για πάντα το κορυφαίο του επίτευγμα σε μία καριέρα που συνεχίζεται, αλλά είναι στο τέλος της.