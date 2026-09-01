Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός άναψε το «πράσινο φως» για τη μετεγγραφή του Ροντινέι στη Σάντος

Συμφωνία για την αποδέσμευση του Ροντινέι από τον Ολυμπιακό αποκαλύπτουν στη Βραζιλία
Ο Ροντινέι
Ο Ροντινέι σε αγώνα του Ολυμπιακού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ροντινέι θα αποχωρήσει μετά από τέσσερα χρόνια από τον Ολυμπιακό, για να επιστρέψει στην πατρίδα του και να συνεχίσει την καριέρα του στη βραζιλιάνικη Σάντος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ροντινέι για την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά, ώστε να μπορέσει αυτός να υπογράψει στη Σάντος και να αγωνιστεί ξανά στην πατρίδα του, όπου είχε φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Κορίνθιανς, Ιντερνασιονάλ και Φλαμένγκο.

Ο 35χρονος δεξιός μπακ απομένει πλέον να ολοκληρώσει τη συμφωνία του και με την ομάδα του Νεϊμάρ, για να ανακοινωθεί η μετεγγραφή του και να παρουσιαστεί κι επίσημα από τη νέα του ομάδα.

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Αθλητικά
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