Ο Έρικ Σποέλστρα έριξε «λάδι στη φωτιά» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Πάντα ενθαρρύνουμε τους παίκτες μας να παίζουν για τις χώρες τους»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε με την Εθνική Ελλάδας στους κρίσιμους αγώνες των προκριματικών του Mundobasket 2027, αλλά ο προπονητής του, Έρικ Σποέλστρα εμφανίστηκε θετικός στη συμμετοχή των διεθνών παικτών των Μαϊάμι Χιτ στους αγώνες της πατρίδας τους.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα ματς της Εθνικής Ελλάδας προκάλεσε πολλές συζητήσεις, αλλά οι Μαϊάμι Χιτ φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου αρνητικοί στη διεθνή παρουσία των παικτών τους, με τον Έρικ Σποέλστρα να είναι ξεκάθαρος σε δηλώσεις του στη FIBA, στο περιθώριο των αγώνων των Λάρσον και Φοντέκιο σε Σουηδία και Ιταλία αντίστοιχα.

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Οι δηλώσεις του Σποέλστρα

“Παίζοντας για τις χώρες τους είναι αυτό που τους κάνει πραγματικά παθιασμένους. Αυτό είναι που λατρεύω να βλέπω. Δευτερευόντως είναι μία ευκαιρία να παίξεις σε έναν διαφορετικό ρόλο και να μεγαλώσεις. Εννοώ αυτά είναι παιχνίδια σαν πλέι οφ. Το επίπεδο και η ένταση αυτών των παιχνιδιών είναι τρομερή.

Πάντα ενθαρρύνουμε τους παίκτες μας να παίζουν για τις χώρες τους. Επειδή είναι το πάθος και ο ενθουσιασμός γύρω από αυτό, αλλά επίσης επειδή σε προετοιμάζει για μία σεζόν στο NBA καλύτερα από οτιδήποτε άλλο”.