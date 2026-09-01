Με Βόλος – Καλαμάτα στο Κύπελλο Ελλάδας Superbet οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πρεμιέρα για τη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Superbet, με το παιχνίδι του Βόλου με την Καλαμάτα να ανοίγει την “αυλαία” της διοργάνωσης και να ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου 2026.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
18:00 ΣΚΑΪ Βόλος – Καλαμάτα Κύπελλο Ελλάδας Superbet
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18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σερβία Πόλο
19:00 Novasports Prime Πάρμα – Κρεμονέζε Κύπελλο Ιταλίας
22:00 Novasports Prime Τορίνο – Μόντσα Κύπελλο Ιταλίας
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship