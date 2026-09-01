Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανακοινώνεται από τον Άρη

Παίκτης του Άρη αναμένεται να γίνει άμεσα κι επίσημα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αφού οι δύο πλευρές έχουν “αγγίξει” πια τη συμφωνία για την επιστροφή του διεθνούς φόργουορντ στην Ελλάδα.

Μετά από σχεδόν 7 χρόνια στο NBA, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να αφήσει πίσω του τους Μιλγουόκι Μπακς για να φορέσει τη φανέλα του Άρη, που ανήκει πια στον φίλο του, Ρίτσαρντ Σιάο και έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο γνωρίζει καλά και από την Εθνική Ελλάδας.

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Η ολοκλήρωση μάλιστα των διεθνών του υποχρεώσεων, με τη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας, άνοιξε το δρόμο και για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του στους “κίτρινους”, αφού απομένουν μόνο λεπτομέρειες για την ανακοίνωσή της.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα γίνει έτσι συμπαίκτης με έναν ακόμη αδερφό του, μετά την κοινή του πορεία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, αφού στον Άρη αγωνίζεται ήδη και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.