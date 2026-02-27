Λιονέλ Μέσι: Οπαδός έκανε «ντου» στον αγωνιστικό χώρο, αγκάλιασε τον Αργεντινό και ένας σεκιούριτι τους «γκρέμισε»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Η Ίντερ Μαϊάμι έδωσε φιλικό αγώνα με την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε στο Πουέρτο Ρίκο και ο Λιονέλ Μέσι συγκέντρωσε για μια ακόμα φορά όλα τα βλέμματα.

Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 2-1 με γκολ του Σαντιάγκο Μοράλες και εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αργεντινού “αστέρα” στο 69′, με το παιχνίδι να διακόπτεται στο 89′ μετά από είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λιονέλ Μέσι -που πέρασε στο ματς ως αλλαγή- δέχθηκε μια… επίθεση αγάπης από εισβολείς οπαδούς, λίγο πριν από το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Τη στιγμή που ένας fan του Μέσι κατάφερε να βρεθεί δίπλα του και να βγάλει μια selfie, ένας άλλος -που έτρεχε στον αγωνιστικό χώρο- άρχισε να τον πλησιάζει από πίσω και τελικά τον πήρε αγκαλιά. Τη στιγμή που τον έφτασε, δυο άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου κατάφεραν να τον πιάσουν. Σαν αποτέλεσμα, έριξαν τον οπαδό αλλά και τον ίδιο τον “αστέρα” της Ίντερ Μαϊάμι στον αγωνιστικό χώρο!

Για καλή του τύχη, ο Λιονέλ Μέσι δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό από αυτή την ξαφνική “λαβή”.

