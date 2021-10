Το δελτίο του Λιονέλ Μέσι το 1995 στη Νιούελς Ολντ Μπόις, το οποίο πιθανώς να είναι το πρώτο του, έβγαλε σε δημοπρασία η «Goldin Auctions».

Ένας από τους κορυφαίους οίκους με αθλητικά αναμνηστικά στον κόσμο, η «Goldin Auctions», αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία το πρώτο -κατά πάσα πιθανότητα- δελτίο που είχε ποτέ ως ποδoσφαιριστής ο Λιονέλ Μέσι! Χρονολογείται από το 1995, όταν ο πιτσιρικάς τότε Μέσι, άνηκε στις ακαδημίες της Νιούελς Ολντ Μπόις στο Ροσάριο της Αργεντινής και μάλιστα το έγγραφο αξιολoγήθηκε με 10/10 στην κλίμακα που χρησιμοποιεί ο οίκος για την αυθεντικότητά του.

Η πρώτη προσφορά για το δελτίο ήταν στα 10.000 δολάρια, αλλά αφότου η Νιούελς επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα και άρχισε να προβάλλει από τα social media την διαδικασία, οι συμμετοχές και οι προσφορές αυξήθηκαν. Λίγες ημέρες αργότερα, η προσφορά έφτασε τις 20 χιλιάδες δολάρια, ενώ πριν από μερικές ώρες η Goldin Auctions ενημέρωσε πως το ποσό βρίσκεται ήδη στις 39.000 δολάρια. Η δημοπρασία πάντως θα διαρκέσει μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το που τελικά θα καταλήξει το σπάνιο δελτίο του Λιονέλ Μέσι.

Where it all started for the one and only @leomessi…his @Newells_en Player Pass 🏆 pic.twitter.com/JY0kujjyMt