Λιούις Χάμιλτον: Σε κώμα ο σκύλος του πιλότου της Ferrari – Το μήνυμα του Βρετανού για τον Roscoe

Ο Roscoe, το βρετανικό μπουλντόγκ του Λιούις Χάμιλτον, νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, έχοντας υποστεί βαριά πνευμονία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Λούις Χάμιλτον σε ανάρτησή του, το βρετανικό μπουλντόγκ υπέστη βαριά πνευμονία και μάλιστα η καρδιά του σταμάτησε. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και θα προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν το Σάββατο.

“Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει. Σας παρακαλώ να έχετε τον Roscoe στις σκέψεις και τις προσευχές σας”, έγραψε στα social media ο πιλότος της Ferrari, ανεβάζοντας φωτογραφίες του Roscoe από την κλινική που νοσηλεύεται.

“Παρακαλώ, κρατήστε τον Roscoe στις σκέψεις σας. Θέλω να σας κρατώ όλους ενήμερους. Ο Roscoe έπαθε πνευμονία ξανά και είχε δυσκολία στην αναπνοή. Εισήχθη στο νοσοκομείο και του χορηγήθηκε ηρεμιστικό, ενώ του έκαναν εξετάσεις, και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η καρδιά του σταμάτησε. Κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό και τώρα βρίσκεται σε κώμα. Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει. Αύριο θα προσπαθήσουμε να τον ξυπνήσουμε. Είμαι στο πλευρό του και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσευχές και την υποστήριξή σας” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λιούις Χάμιλτον