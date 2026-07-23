Λίσι για το «διπλό» του ΠΑΟΚ: «Χαρούμενος για την εικόνα των παικτών μου – Μία νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα»

Ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε αλλά και εντυπωσίασε κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου, τελικά επικράτησε εκτός έδρας (3-2 για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League κι έτσι απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για την επόμενη προκριματική φάση. Ο προπονητής του “δικεφάλου΄’, Αλέσιο Λίσι, πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στον “ασπρόμαυρο” πάγκο και μετά το φινάλε της αναμέτρησης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην εικόνα των ποδοσφαιριστών του, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στους Σανταμαρία και Τάχα Άλι.

Όσα δήλωσε ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πως είδε το πρώτο του παιχνίδι: «Είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το ματς, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς. Δεν παραπονιέμαι για αυτό. Ισοφαρίσαμε γρήγορα, είχαμε έναν τραυματισμό. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και δίκαια πήγαμε με το 1-2 στα αποδυτήρια. Στο β΄ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλά κάναμε το 1-3, εκεί κάπως κινδυνέψαμε, ίσως αξίζανε την ισοφάριση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες, οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια. .Παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε το ματς και είμαι χαρούμενος για τη νίκη».

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Για την «καθίζηση» μετά το 70′: «Σ’ αυτό ευθύνεται ο ψυχολογικός τομέας, ο συναισθηματικός. Ίσως επειδή ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Μετά όταν σκόραραν όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Η Ντιναμό είναι μία ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες και να επιτίθεται. Ίσως θα μπορούσα να κάνω και νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μία μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Μία νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα».

Για τον Σανταμαρία και την κατάσταση του Άλι: «Τον Σανταμαρία τον γνωρίζω πολύ καλά. Μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ένιωθα ότι τον χρειαζόμασταν. Γι’ αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Για τον Άλι πρέπει να περιμένουμε αύριο τις εξετάσεις. Δεν θέλω να πω αν είναι καλά ή κακά τα δείγματα. Καλύτερα αύριο».