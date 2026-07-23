Αθλητικά

Η βαθμολογία της UEFA μετά τις νίκες των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Δυο “διπλά” που έδωσαν 400 βαθμούς στη συνολική βαθμολογία
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπήκαν με το… δεξί, στην προσπάθεια για να μπουν στη League Phase του Europa League και του Conference League, αντίστοιχα, δίνοντας 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός επικράτησαν των Ντινάμο Κιέβου (2-3) και Πάκσι (1-2) αντίστοιχα, βάζοντας γερές βάσεις πρόκρισης για τον 3ο προκριματικό γύρο των διοργανώσεων που συμμετέχουν. Αυτές οι δύο νίκες μεταφράζονται στο απόλυτο όσον αφορά στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, με τη χώρα μας να βάζει 400 βαθμούς στο σακούλι της και να ξεκινά με το δεξί την προσπάθεια… προσπέρασης της Τσεχίας και της Πολωνίας.

Στα προκριματικά κάθε νίκη προσφέρει 200 βαθμούς στη χώρα και κάθε ισοπαλία 100, γεγονός που κάνει κάθε αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντικό από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια. Η Ελλάδα παραμένει δωδέκατη, σε μεγάλη απόσταση από τη 13η Δανία, με τη διαφορά από Τσέχους και Πολωνούς να παραμένει μικρή.

Μετά τα αποψινά (23.07.2026) αποτελέσματα, η Ελλάδα έχει 40.812 βαθμούς, με την Πολωνία να έχει 42.525 και την Τσεχία 43.225.

Οι Τσέχοι έκαναν 1/2 την Πέμπτη (23.07.2026), με τη Χράντετς Κράλοβε να νικά 1-0 την Τρόμσο εκτός έδρας μα τη Γιάμπλονετς να ηττάται 3-2 εκτός έδρας από τη Βαραζντίν. Η Τσεχία όμως έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, καθώς εξασφάλισε μπόνους 1.200 βαθμών από την απευθείας συμμετοχή της Σλάβια Πράγας στη League Phase του Champions League.

Οι δε Πολωνοί, είδαν τη Ράκοφ να νικά 3-1 τη Βαλέτα και να φτάνουν τον εβδομαδιαίο απολογισμό τους στο 2-0-1, καθώς είχαν προηγηθεί η νίκη της Λεχ Πόζναν και η ήττα της Γκόρνικ Ζάμπρζε στα προκριματικά του Champions League.

Υπενθυμίζεται πως η 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA σημαίνει απευθείας παρουσία στη League Phase του Champions League για τον πρωταθλητή της περιόδου 2027-2028, ενώ ο δεύτερος ξεκινά από τον 2ο προκριματικό, από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Παράλληλα, διατηρούνται ευνοϊκά εισιτήρια και για τις υπόλοιπες ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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