ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έκαναν τη μισή δουλειά και επιστρέφουν στις έδρες τους για να σφραγίσουν την ευρωπαϊκή πρόκριση

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο την προσπάθειά τους, για πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο σε Europa League και Conference League, αντίστοιχα, με σκοπό να φτάσουν στη League Phase των δυο υποχρεώσεων.

Βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο, ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και έφυγε νικητής από την “Arena Lublin”, στην Πολωνία, απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου, κάνοντας καλό ποδαρικό στις υποχρεώσεις του για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027, αν και στο φινάλε του αγώνα έδωσε… δικαιώματα.

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Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τους Ουκρανούς με 3-2, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης, για τον 3ο προκριματικό γύρο της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, ενόψει της δεύτερης μάχης στο γήπεδο της Τούμπας την προσεχή Πέμπτη (30.07.2026).

Σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς ήταν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας (13′), Χρήστος Ζαφείρης (38′), Μπατίστ Σανταμαρία (51′). Η Ντινάμο Κιέβου αιφνιδίασε τον ΠΑΟΚ, ανοίγοντας το σκορ στο 3′ με τον Βολοντίμιρ Μπράζκο, μείωσε στο 77′ με τον Τζάστιν Λόνβαϊκ και είχε ευκαιρίες στο φινάλε για να ισοφαρίσει, με τις δυο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι στο φινάλε του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε έτσι ισχυρές βάσεις πρόκρισης στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει -εάν προκριθεί- το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ. Σε περίπτωση όμως που έρθουν τα.. πάνω – κάτω και περάσει η Ντινάμο Κιέβου, ο “δικέφαλος” θα αντιμετωπίσει τη χαμένη του ζευγαριού Καραμπάγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

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Ο Παναθηναϊκός ήταν παραγωγικός και άστοχος στην έδρα της Πάκσι, νίκησε 2-1 στην Ουγγαρία και έδειξε πως είναι φαβορί για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, ενόψει και της ρεβάνς που θα γίνει σε μια εβδομάδα στο ΟΑΚΑ.

Με εξαίρεση το πρώτο 20λεπτο, οι “πράσινοι” κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και έχασαν κλασικές ευκαιρίες για ένα πιο ευρύ σκορ. Το αυτογκόλ του Βας στο 39’ και το γκολ του Αντίνο στο 56’ έδωσαν “αέρα” δύο τερμάτων στον Παναθηναϊκό, με την Πάκσι να μειώνει στο 71’ με τον Μπόντε.

Θυμίζουμε ότι εάν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό του Conference Λeague τη νικήτρια του Σπάρτακ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948. Ο πρώτος αγώνας στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference league ορίστηκε για την Πέμπτη 6 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 13 Αυγούστου. Η ελληνική ομάδα θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση.

Για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους. Σε περίπτωση αποκλεισμού σε κάποια προκριματική φάση του Conference league, θα μείνει και εκτός Ευρώπης.